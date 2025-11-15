Hey! Say! JUMP山田涼介、オフ時間の些細な楽しみ明かす
【モデルプレス＝2025/11/15】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、11月21日発売の雑誌「VOCE」1月号（講談社）に登場。連載「BEAUTY DICTIONARY」で、オフの時間の些細な楽しみを明かしている。
【写真】山田涼介、大人の魅力際立つラグジュアリーなサテンパジャマ姿
圧倒的なヴィジュアルで贈る好評連載『BEAUTY DICTIONARY』。今回のテーマは、「不協和音」という意味を持つ「Dissonance」。赤いニット帽を被り、ウッドベースとともに日常における“ちょっと普通じゃないこと”について語った。
「立ち止まっている時間はない、とにかく行動しなくては」と話す山田。オフの時間の些細な楽しみである「立ち食い蕎麦」で食べるもの、最近変えたというインテリアのこだわりとは？山田の“最高の音”が詰まった、『VOCE1月号』でしか見られないスペシャルな姿が載っている。
今号の通常版表紙、増刊表紙は河合優実。そのほかSpecial Edition表紙はAぇ! group、誌面にはACEes・浮所飛貴らが登場する。（modelpress編集部）
◆山田涼介、些細な楽しみ明かす
◆表紙は河合優実
