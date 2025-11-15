»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÀï¤¦´Ú¹ñ¡¢»´ÇÔWBC¤«¤é¥¬¥é¥ê°ìÊÑ¡¡Ê¿¶Ñ24ºÐ¡¢162¥¥í±¦ÏÓ¤äÂÔË¾¤Î¹ñ»ºÂçË¤¤â¾·½¸
15Æü¤«¤é2»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡×
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï15¡¢16Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç´Ú¹ñ¤È¤Î¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡×¤òÀï¤¦¡£´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï8¡¢9Æü¤È¥½¥¦¥ë¤Ç¥Á¥§¥³¤ÈÀï¤¤Ï¢¾¡¡£2Ç¯Á°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î»þÅÀ¤«¤é¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊÇ¯Îð¤Ï2025Ç¯¤ÎËþÇ¯Îð¡Ë
¡¡2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç´Ú¹ñ¤Ë13-4¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î´Ú¹ñ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤â7-8¤ÇÇÔ¤ì¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÂåÉ½¤Ë¡¢¤³¤ÎWBC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤ÏÅê¼ê¤Î¥¦¥©¥ó¡¦¥Æ¥¤¥ó¡Ê¥µ¥à¥¹¥ó¡Ë¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ó¡ÊÅÍ»³¡Ë¡¢³°Ìî¼ê¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥ß¥ó¡ÊLG¡Ë¤Î3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£Âç²ñ¸å¡¢ÂçÉý¤Ê¼ãÊÖ¤ê¤ØÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ÏÌó24.4ºÐ¡£Êá¼ê¤Ë36ºÐ¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡Ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡Ë¡¢35ºÐ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥È¥ó¥¦¥©¥ó¡ÊLG¡Ë¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë°ìÊý¡¢18¿Í¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï22.2ºÐ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¡£¥Ú¡¦¥Á¥ã¥ó¥¹¥ó¡Ê¥µ¥à¥¹¥ó¡Ë¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥¸¥å¡Ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥¦¡ÊLG¡Ë¤È¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤â3¿ÍÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£½©¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇºÇÂ®162¥¥í¤òµÏ¿¤·¤¿±¦ÏÓ¥à¥ó¡¦¥É¥ó¥¸¥å¡Ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡Ë¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡Ìî¼ê¤âÂçÉý¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤¿¡£ºÇÇ¯¾¯¤Ï¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨´Ú¹ñ¤ÇÂÇÎ¨.320¤ò»Ä¤·¤¿¥à¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡Ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡Ë¡£º£µ¨´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Ç´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¥È¥Ã¥×¡¢¥ê¡¼¥°4°Ì¤Î32ËÜÎÝÂÇ¤·¤¿¥Î¡¦¥·¥Õ¥¡¥ó¡Ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡Ë¤äÂÇÎ¨2°Ì¤Î.334¤ò»Ä¤·¤¿¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¡ÊKT¡Ë¤é¡¢¼ã¼ê¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÂæÆ¬¤â¸«¤é¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ç¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ä¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¥ê¡¼¥°ÁÈ¤ä¡¢¥æ¥Þ¥¤¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤ä¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿´Ú¹ñ·ÏÁª¼ê¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£²ó¤ÎÆü´ÚÀï¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë