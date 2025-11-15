今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された飼い主さんと一緒にパネルヒーターで暖を取っていた猫ちゃん。

寒い季節になると、足元を温めてくれるパネルヒーターは心強い味方。飼い主さんがひと息ついて足を温めていたところに、猫ちゃんがふらりと登場。何のためらいもなくヒーター前に入り込み、「ここ、私の場所ですけど？」とでも言いたげな表情を見せたのだとか。投稿はXにて、164.8万回以上表示。いいね数は6.1万件を超えました。

【動画：パネルヒーターで足を温めていると、猫ちゃんがやって来て…"可愛すぎる瞬間"】

相席失礼しま～すじゃないんだよ

今回、Xに投稿したのは「MEG THE CAT」さん。

パネルヒーターで足を温めていた飼い主さん。そこに、ゆっくりとやってきたのは飼っている猫ちゃん。まるで当然の権利のようにパネルヒーターの中へスッと入り込んだそうです。

遠慮もためらいのかけらもないその動きに、飼い主さんも思わず爆笑。きっと、パネルヒーターは猫ちゃんにとって、特等席なのでしょう。入り込んだ猫ちゃんの顔はどこか満足そうです。

思わぬ相席とはなりましたが、もふもふ猫ちゃんが足元にいてくれると考えるとこれはこれで温かくて幸せ…なのかもしれませんね。

まさかの相席に爆笑したX民たち

飼い主さんが使っていたパネルヒーターに相席してきた猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「あったかを察知」「猫の優先席」「上に乗らずに間に挟まってくれるやさしさ」「ねこ暖仕様でしたか」「途中から「なんで自分のスペースに足入れてるんですか？」みたいな顔してますね」などの声が多く寄せられていました。きっと、この投稿を目にした多くの方が、心が温まり笑いがこみ上げてきたことでしょう。

Xアカウント「MEG THE CAT」では、猫ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も猫ちゃんが幸せそうで見ているこっちも幸せな気分になります。

写真・動画提供：Xアカウント「MEG THE CAT」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。