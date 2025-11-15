パクッとつまめるのが良い♡【コストコ】ストックしとく？「ひとくちおやつ」

行くたびに新しい商品が登場していて、何を買おうか迷ってしまう【コストコ】。量も多いし間違いないものを選びたい！ という方にパクッとつまめる「ひとくちおやつ」をご紹介します。ストックできるお菓子から、スイーツ系までマニアおすすめの商品をセレクトしました。

ハワイのお土産がコストコに「パイナップル型クッキー」

せっかくコストコに来たなら、ほかのお店では買えないものをGETしたいという方にぴったりなのがこちらの「ホノルルクッキー ウィンターボックス」です。ハワイの定番土産がコストコで買えるなんてうれしすぎます。フレーバーは、パイナップル・チョコチップ・ダークトリプルチョコ・チョコディップの4種類。それぞれ個包装になっているのでシェアするのも良さそうです。お値段は、20枚入りで\3,580（税込）です。

GODIVAもお安く買える！「ラングドシャ詰め合わせ」

@monmon.121さんが「結局これが一番好き」と絶賛するのが、GODIVAの「クッキーアソートメント」です。個包装タイプのチョコサンドラングドシャが30枚入っています。フレーバーはショコラとダークチョコレートの2種類。公式サイトで買うよりもコストコの方が約1000円お安いのだとか。「自分へのご褒美にも、お茶請けやおもてなし、ギフトにも」とおすすめされているので、高級お菓子をお安くGETしたい方はお見逃しなく。

和スイーツもある！「ミニ大福」

ストックできる和スイーツをお探しの方必見！ 久世福商店の「ひとくち大福」はいかがでしょう。@monmon.121さんいわく「北海道産あずきを使用したこしあん」が入ったひとくち大福で、個包装 & 8個入りが6袋入っているのでシェアしやすい仕様。そのまま食べるのはもちろん、アイスにトッピングしてパフェ風にしてもおいしいそうです。6袋入り（48個）で\1,198（税込）です。

大人も子どもも好きなやつ「キャラメルドーナツ」

コストコ店内で手作りされているパン・スイーツにもひとくちサイズの商品があります。それがこちらの「キャラメルベニエ」。季節ごとにクリームや生地が変わって登場している人気商品で、この秋は「とろとろのキャラメルクリーム」が入ったフレーバー。@potipoti212さんいわく「ひとつ、もうひとつ……って手が止まらない」美味しさだとか。おやつや朝ごはんにも◎ 25個入りで\1,398（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@monmon.121様、@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A