Googleは2025年11月の「Pixel Drop」アップデートで、Pixel 10シリーズ専用だった新機能の一部を、より古いPixelスマートフォンにも拡大しました。主な内容は次の通りです。

「Journal（日記）」アプリの対応拡大

「Journal」アプリがPixel 8およびPixel 9シリーズにも対応しました。このアプリは、ユーザーが思考や感情、思い出を写真・動画・活動データとともに記録できる日記アプリです。

移行は2025年10月配信のバージョン「2025.10.09.819057738」から開始されており、全画面表示のアカウントメニューも追加されています。

「デバイスの健康とサポート」アプリの刷新

「設定」内の「ヒントとサポート」が「デバイスの健康とサポート」に名称変更され、統合型のデバイス健康管理ダッシュボードに進化しました。

この新しいセクションでは、次の項目をまとめて管理できます。

バッテリーの健康状態 デバイス温度 ストレージ使用状況 ソフトウェアアップデート状況

さらに、充電診断・タッチ診断のショートカット、保証情報、サポート窓口、そして「Pixelに関するヘルプが必要ですか？」という検索バーからAIチャットボットも利用できます。

これらの機能は、Pixel 6〜9のデバイスに順次展開中です。

その他のアップデート

拡大鏡アプリ: 初代Pixel Foldで、大画面を活かした音声・キーボード検索機能に対応。 Pixel Recorderの要約機能: Pixel 8以降のモデルで、日本語・英語・ドイツ語・フランス語・ヒンディー語・イタリア語・繁体字中国語に対応開始。

数年前のPixelでも、最新のソフトウェア機能の一部を利用できるようになったのは、ユーザーにとってうれしいところです。

