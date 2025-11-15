¹Äµï¤ò¤Î¤¾¤¯Ž¢ÃÝ¶¶¤Î±ßÅûÏ¢·ë¥Ó¥ëŽ£¤Î"¼ÂÂÖ"
ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤ÎËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥É¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û½Â¤¯¤Æ³Ê¹¥¤¤¤¤¡ªÀ¸¤¤¿Ì¾·úÃÛ¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥É¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¡Ö100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëºÆ³«È¯¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ëÅìµþ¡£
¤½¤Î±Æ¤Ç¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥Ó¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢50Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤â¸½Ìò¤Çµ±¤¯¡È½Â¥¤¥¤¡É¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤òË¬¤Í¡¢¥é¥¤¥¿¡¼»³ÅÄÁë»á¤¬¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹·úÃÛ¤Î¶â»úÅã¤Ç¤¢¤ê¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤ÎËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥É¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤À¡£
¥Ó¥ë¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹ÆâÉô¡¢¤«¤Ä¤ÆÎØÅ¾µ¡¤¬¤¦¤Ê¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿µðÂçÃÏ²¼¶õ´Ö¡¢½×¹©Åö½é¤«¤é±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ë°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡È½Â¥¤¥¤¡É¤Î¿¿ÂÇ¤ÁÅÐ¾ì¨¡¨¡¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥É¥Ó¥ë
¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¹Äµï¤ÎÊ¿ÀîÌç¤ËÌÌ¤·¤Æ·ú¤Ä¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥É¥Ó¥ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÎÂè1²ó¤Ï¡¢´ë²è¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¡È¸«ËÜÊÔ¡É¤È¤·¤ÆÅìÍÎ·ÐºÑËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤Ç¤ÏÂè2²ó¤Ï¤É¤Î·úÊª¤¬¤¤¤¤¤«¡Ä¡Ä¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¡¢É®¼Ô¤ÈÊÔ½¸¼Ô¤¬Æ±»þ¤ËÌ¾¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥Ó¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
½»½ê¤ÏÀéÂåÅÄ¶è°ì¥Ä¶¶1-1-1¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«ºÅ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ó¥ë·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤ËÊ¨¤¤¤¿1960Ç¯Âå¡£
É®¼Ô¤Ï¤³¤Î»þÂå¤Î¥Ó¥ë¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÁÇ¿Í¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¤¡ÈÊ¸²½ºâµé¡É¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¿´¤«¤é¡È½ÅÍ×Ê¸²½ºâµé¡É¤À¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥Ó¥ë¤À¡£
¤È¤Ë¤«¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñºÝÁÈ¿¥DOCOMOMO¤¬Áª¤Ö¡ÖÆüËÜ¤Î¶áÂå·úÃÛ20Áª¡×¤Ë¡¢Àï¸å¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤È¤·¤ÆÍ£°ìÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬¤³¤Î¥Ó¥ë¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
À¾¸¼´ØÂ¦¤«¤é¤ß¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥É¥Ó¥ë¡£Çò°¡¤Î±ßÅû¥³¥¢¤¬¥Ó¥ë¤Î³°´Ñ¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
º£²ó¡¢¥Ó¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¡¦ËèÆü¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¤¢¤ëÊ¡ÅÄÍµ°ìÏ¯¤µ¤ó¤Ë¡¢´ÛÆâ³°¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
Ê¡ÅÄÍµ°ìÏ¯¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤Î±Ä¶ÈÉôÌç¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥ë¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤È¤Æ¤â¿¼¤¤Êý¤À¡£4ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»Ç¤¤¡¢ÉáÃÊ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤âÆÃÊÌ¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¥Ó¥ë¤È40Ç¯¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤È¡¢½ñÀÒ¡Ø¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥É¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°50Ç¯»Ë¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
·àÅª¤ÊÎ©ÃÏ¡¢ÌÀ²÷¤Ê¹½Â¤¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥É¥Ó¥ë²°¾å¤«¤é¹ÄµïÂ¦¤ò¤Î¤¾¤à¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤º¡¢¥Ó¥ë¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÎ©ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌÀ¼£»þÂå¤«¤éÍ³ÚÄ®¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤¬¡¢¹Äµï¤ò¤Î¤¾¤à¤³¤ÎÃÏ¤Ë¿·¼Ò²°¤Î·úÀß¤òÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1963Ç¯10·î¡£
¤â¤È¤â¤È¤³¤Î¾ì½ê¤ËÅìµþ»Ù¼Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î»¨»ï¼Ò¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤È¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ¤Ë¤è¤ë°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¶¹³Ñ¤Ç»£¤ë¤È¤³¤Î·Ê¿§¡£ÎÐ¤Î³¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÅìÀ¾Ìó200¥á¡¼¥È¥ë¤ËµÚ¤Ö¥Ó¥ë¤ÎÀµÌÌ¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤Î¤è¤¤ÆîÌÌ¤Ï¹Äµï¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£9³¬·ú¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤³«Êü´¶¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÆ¯¤±¤ë¿Í¤¬ÌÔÎõ¤Ë¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÄ¯¤á¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ó¥ë¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤íÎ¢Â¦¡£
¥Ó¥ë¤ÎÎ¢¤Ï¼óÅÔ¹â¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
²°¾å¤«¤é¸«¤ëÎ¢Â¦¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤µ¤ËÅìµþ¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ó¥ë¤Î¤¹¤°Î¢¼ê¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ò¼óÅÔ¹â¤¬½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼óÅÔ¹â¤â¡¢¼Â¤Ï¥Ó¥ë¤È¤Û¤ÜÆ±À¤Âå¡£1960Ç¯Âå¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
Í³ÚÄ®¤«¤é¤Î°ÜÅ¾¤ò·è¤á¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¼Ö¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸òÄÌ½ÂÂÚ¤¬¿·Ê¹Í¢Á÷¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ó¥ë·úÀß¤ÎÈ¯É½»þ¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤Î¼Ò¹ð¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈþ¤·¤¯¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÂçÅìµþ¤Î¿´Â¡Éô¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹Äµï¤ÎÎÐ¤È¼óÅÔ¹â¡Ä¡ÄÅìµþ¤Î»ý¤Ä¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤È¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¡×¤¬¡¢¤¤¤Þ¤â¤³¤Î¥Ó¥ë¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¤Ë¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¥ë¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢¼óÅÔ¹â¤¬µì¹¾¸Í¾ë¤ÎÀÐ³À¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥ë¤Î·úÀß¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ä¾·ë¤¹¤ëÃÏ²¼Å´¡¦ÅìÀ¾Àþ¤ÎÃÝ¶¶±Ø¤â¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ²¼¹½Â¤¤¬Ê£»¨¤Ç¡¢Àß·×¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼ÒÂ¦¤«¤éÀß·×°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤Æ¯¤¤«¤±¤Ë¤è¤ê¡¢±Ø¤Î¿·Àß¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸«¤Æ¡¢Êâ¤¤¤Æ¡¢´¶¤¸¤ë¡½¡½¹½Â¤¤ÎÈþ
¾å¶õ¤«¤é¸«¤¿¥Ó¥ë¡£Ä¹ºÙ¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹ÉôÊ¬¤ÎÃ¼¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î±ßÅû¥³¥¢¤¬¤¢¤ë¡Ê¹ñÅÚÃÏÍý±¡»£±Æ¤Î¶õÃæ¼Ì¿¿¡Ê2019Ç¯»£±Æ¡Ë¤ò²Ã¹©¤·¤ÆÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
¤³¤Î¥Ó¥ë¡¢¼Â¤ËÌÀ²÷¤Ê¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¹¤¯³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÃæ±û¤ËÀß¤±¤é¤ì¤ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ä¥È¥¤¥ì¡¢³¬ÃÊ¤Ê¤É¤Î¶¦ÍÑÉô¤ò¡¢Î¾Ã¼¤Î±ßÅû¥³¥¢¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë°õºþ¹©¾ì¤äÃó¼Ö¾ì¤Î¤¿¤á¤ÎÂç¶õ´Ö¤â³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èþ´Ñ¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¡Ç½À¤«¤éÉ¬Á³Åª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹çÍýÅª¤«¤Ä¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤âÈþ¤·¤¤Çò°¡¤Î¥³¥¢¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë±ßÅû¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
1¼þ56Ëç¤Î¥×¥ì¥¥ã¥¹¥È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÈÄ¤¬¹ï¤à¹Â¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤Î±¢±Æ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÅÂ¤ÎÎóÃì¤À¡£
1934Ç¯½×¹©¡¢ÌÀ¼£À¸Ì¿´Û¤Î¥®¥ê¥·¥ãÉ÷¡Ê¥³¥ê¥ó¥È¼°¡ËÎóÃì¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥É¥Ó¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¹Â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¼«Á³¸÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëºÙ¤¤Áë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸÷¤¬ÆâÉô¶õ´Ö¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¤±¢±Æ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥¢¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
±ßÅûÆâ¤Î³°Â¦¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÉ¤Î·ä´Ö¤«¤é¼«Á³¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¡£±ß¸Ì¾õ¤ÎÇÛÃÖ¤Î¤¿¤áÆþ¤ê¸ý¤«¤é¤ÏÃæ¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
±ü¤Ø¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÄÌÏ©¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
±ßÅûÆâ¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇUFO¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£½×¹©Åö»þ¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥¬¡¼¥ë¤â¤¤¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
º¸±¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¤¢¤ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¥Ü¥¿¥ó¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
³°´Ñ¤ÈÆâÉô¶õ´Ö¤¬ÌÀ²÷¤Ë°ìÃ×
ÅìÀ¾¤Ë¤¢¤ë¥À¥Ö¥ë¥³¥¢¤ÎÃæ¤Ï¡¢ÃÏ²¼2³¬¤«¤é9³¬¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸ÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìÀ¾¥³¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤°Ä¹¤¤Ï²¼¡£º¸±¦¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
³°´Ñ¤ÈÆâÉô¶õ´Ö¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÌÀ²÷¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ï²¼ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¸½ºßÃÏ¤ò¼¨¤¹¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î±ßÅû¥³¥¢¤ÈÄ¾ÊýÂÎ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹ÉôÊ¬¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎºÝ¤ËÍÉ¤ìÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¹½Â¤Åª¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎºÙ¤¤·ä´Ö¤¬¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÉô¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤ì¤¾¤ì¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÑ¿ÌÀÇ½¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢·úÊªÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎºÝ¤Ï¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¸å¤ÎÂÑ¿ÌÊä¶¯¤â¤¢¤ê¡¢·úÊª¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÂ»½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥Ö¥ë¥³¥¢Êý¼°¤ÎÉû¼¡Åª¤Ê¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¡¢²°¾åÉôÊ¬¤Ë¤ÏÌó1900ÄÚ¤â¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÂç¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¡£
°ìÎ³¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸«»ö¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤È»×¤¦¡£
¹¡¹¤È¤·¤¿²°¾å¤Ï¡¢ÃëµÙ¤ß¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½×¹©Åö»þ¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ìÄ¯¤á¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥â¥À¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«ÏÂ¤Î¿´
¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î¾ë¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿¡¢Ä¹Âç¤Ê¥«¡¼¥Æ¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥À¥Ö¥ë¥³¥¢¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ó¥ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢1Ëç¥¬¥é¥¹¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¤À¡£¹â¤µ2.4¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý3.2¥á¡¼¥È¥ë¡¢¸ü¤µ1.5¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢½×¹©»þÆüËÜºÇÂçµé¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¡¼¥Æ¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
ÆâÉô¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤«¤é³°¤òË¾¤à¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤³«Êü´¶¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿¥«¡¼¥Æ¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¡£Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢60Ç¯¶á¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢1Ëç¤â³ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Åö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤½¤¦¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥µ¥ó¥ë¡¼¥Ð¡¼¡ÊÆü¤è¤±¡Ë¤È±«Èõ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¡Ç½Åª¤«¤ÄÄ¦¤ê¤Î¿¼¤¤É½¾ð¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
±«Èõ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤àÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢¤É¤³¤«ÆüËÜÅª¤À¡£±«¤ÎÂ¿¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é±«¿å¤ÎÎ®¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ìÉô¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
»û¼Ò¤Ç¸«¤é¤ì¤ëº¿Èõ¡Ê¤¯¤µ¤ê¤É¤¤¡Ë¤ä¡¢Ä®²È¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿°Õ¾¢Åª¤Ê±«Èõ¤â¤½¤Î¹¥Îã¤Ç¤¢¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥â¥À¥ó¤Ç¹çÍýÅª¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¤ËÆüËÜ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌ¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ì¥ó¥¬¤¬¤Ä¤Ê¤°¡¢2¤Ä¤Î¡È½Â¥¤¥¤¡É·úÃÛ
Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÅìÀ¾Î¾Ã¼¤Î¥ì¥ó¥¬ÊÉ¡£Ãæ¤ÏÈó¾ï³¬ÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥À¥Ö¥ë¥³¥¢¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¤È¤¤Æ¡¢³°´Ñ¤ÎºÇ¸å¤ÎÆÃÄ§¤¬¤³¤Î¥ì¥ó¥¬ÊÉ¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤È¤â½Â¤¯¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤¬Èþ¤·¤¤¡£
Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¯ËèÆü¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹ÆâÉô¡£ÅìÀ¾Ã¼¤ÎÆâÂ¦ÊÉÌÌ¤Ë¤âÆ±¤¸¥ì¥ó¥¬¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¬¥é¥¹¤ò³Ö¤Æ¤Æ¡¢ÆâÁõ¤È³°Áõ¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥·¥Ã¥¯¤ÊÆâÁõ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥ì¥ó¥¬ÊÉ¡£
¤³¤Î´¶¤¸¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢
Âè1²ó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿ÅìÍÎ·ÐºÑËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤È¤³¤Î¥Ó¥ë¤Î·úÃÛ²È¤ÏÆ±¤¸¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
Æü·úÀß·×¤ÎÎÓ¾»Æó¡Ê¤Ï¤ä¤·¤·¤ç¤¦¤¸¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
1961Ç¯½×¹©¤ÎÅìÍÎ·ÐºÑËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡£½×¹©Åö»þ¤ÏÂ¦ÌÌ¤¬¥ì¥ó¥¬ÊÉ¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÆâÂ¦¤ÎÊÉÌÌ¤â¥ì¥ó¥¬ÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤¤Êý¤¬Æ±¤¸¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¶äºÂ¤Ë¤¢¤Ã¤¿»°°¦¥É¥ê¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¡¢ÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¤ÎÀß·×¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÎÓ¾»Æó¡£º£¤Ç¤³¤½Âç¸æ½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1960Ç¯ÂåÅö»þ¤Ï¤Þ¤À30Âå¡£¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¥Ó¥ë·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¼ã¼ê·úÃÛ²È¤¬³èÌö¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¤¹¤ë¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¶Ã¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥É¥Ó¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÂ¤·Á¤Ï¡¢¸½Âå¤Î´¶³Ð¤«¤é¸«¤Æ¤â¾¯¤·¤â¸Å¤Ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¿·¤·¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¤À¤¬¡¢1³¬¤«¤éÃÏ²¼1³¬¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¬¤ë¾¦Å¹³¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£¾¼ÏÂ¤ÎÌÌ±Æ¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤·¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤éÂ³¤¯Å¹¤âÂ¿¤¤¡£¡ÖÌ¾Å¹²ñ¡×¤È¤¤¤¦¾¦Å¹²ñ¤â¤¢¤ê¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Î¶õ´Ö¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¿á¤È´¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ²¼1³¬¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ï¡¢¿·µì¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ê¡¢Ãë»þ¤Ë¤Ï¥é¥ó¥Á¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖÌ´¤Î³¬ÃÊ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄß¤ê¹½Â¤¤Î³¬ÃÊ¤â¡¢¥Ó¥ë¤ÎÌ¾½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤Ç¡¢1³¬¤ÈÃÏ²¼1³¬¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä°û¿©Å¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¹ÊØ¶É¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢ÍýÍÆ¼¼¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¤³¤³¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤ËÂ©¤Å¤¯¡È¤Ò¤È¤Ä¤Î³¹¡É¤Ê¤Î¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê³¹¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Ó¥ë¤ÎÎò»Ë¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µÊÃãÅ¹¡Ö¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à ²Ö¡×¤È¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÅ¹ ¥¿¥«¥µ¥´¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
½×¹©Åö»þ¤«¤éÍ£°ì»Ä¤ëµÊÃãÅ¹¡Ö²Ö¡×
¥Ó¥ë¤¬½×¹©¤·¤¿1966Ç¯¤«¤é¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à ²Ö¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
2ÂåÌÜ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¤´É×ºÊ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à ²Ö¡×¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉã¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥É¥Ó¥ë¤Î½×¹©¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤á¤¿µÊÃãÅ¹¤À¡£Æþµï¤ÎÍ¶¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¶È¼ï¤«¤é°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎµÊÃãÅ¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤À¤±¡£
¤½¤ì¤À¤±Ä¹¤¯¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿Å¹¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï°ìÉôÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÉÌÌ¤Î¥¿¥¤¥ë¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
±ð¤Î¤¢¤ë¥±¥ä¥¤ÎÅ·°æ¤âÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡£¤³¤ÎÅ·°æºà¤Ï¥Ó¥ë¤Î1³¬ÉôÊ¬¤Ë¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Å¹Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢½÷ÀµÒ¤¬Â¿¤¤µÊÃãÅ¹¤À¡£¤³¤³¤ÏÀÎ¤«¤é¡Ö½÷À¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤Å¹¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ï¶Ø±ì¤Ç¡¢¶áÎÙ¥Ó¥ë¤«¤é¤âÆ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µÙ·Æ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢àÝàê¤ä¹ÈÃã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤â4¼ïÎàÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¥é¥ó¥Á¤Ï¥Ý¡¼¥¯¥Ï¥ä¥·¡Ê800±ß¡Ë¡£¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¶ñ¤ÈÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡¢»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß53ºÐ¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æ±¤¸¥Ó¥ëÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿·ÏÎóÅ¹¡Ö¥«¥·¡¼¥Ì¡×¡Ê¸½ºß¤Î¥×¥í¥ó¥È¤Î¾ì½ê¡Ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÅ¹¤¬ÊÄÅ¹¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2014Ç¯º¢¤«¤é¡Ö²Ö¡×¤Î2ÂåÌÜ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÅ¹¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ï²¿ÇÕ¤Ç¤â°û¤á¤½¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ìë¤ÏÂß¤·ÀÚ¤ê¤â¤Ç¤¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤Î¼Ò°÷¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
Êª¹ø¤ä¤ï¤é¤«¤Ê²¬ÅÄ¤µ¤ó¤´É×ºÊ¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤Ë¤¸¤à¡¢°ß¤Ë¤â¿´¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤µÊÃãÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£
370Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÅ¹ ¥¿¥«¥µ¥´¡×
1971Ç¯¤Ë³«Å¹¤·¤¿¥¿¥«¥µ¥´¡£¥«¥ì¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÍÎ¿©¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡Ë
Å¹¼ç¤Î·§Ã«¤µ¤ó¡£µ¤¤µ¤¯¤ÊÊý¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ
Å¹¼ç¤Î·§Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¿¥«¥µ¥´¤Î2ÂåÌÜ¡£2019Ç¯¤ËÀèÂå¤ÎÉã¤«¤é¤ªÅ¹¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤½¤¦¤À¡£
Éã¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ó¥ë¤Î9³¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ï·ÊÞ¤Î¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥¢¥é¥¹¥«¡×¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î½¤¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1971Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤³¤³¤Ç¤ªÅ¹¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜÅö¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Æ±¤¸¥Ó¥ëÆâ¤ÇÆ±¶È¼ï¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥«¥ì¡¼¤ÈÍÎ¿©¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥³¤Î»ú·¿¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬²û¤«¤·¤¤Å¹Æâ¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬Îò»Ë¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤Ê¤Î¤Ï·§Ã«¤µ¤ó¤Î²È·Ï¤ÎÏÃ¤À¡£
¤Ê¤ó¤È1650Ç¯¤Ë¡Ö¹âÀ¥²°¼·Ê¼±Ò¡×¤È¤¤¤¦²°¹æ¤Ç¡¢¿ÀÅÄ¤Ç°ìÁ·ÈÓ²°¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Âå¡¹°û¿©Å¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¡Ö¹âº½²°¡×¤Ë²°¹æ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£·§Ã«¤µ¤ó¤Ç12ÂåÌÜ¤È¤¤¤¦Ï·ÊÞÃæ¤ÎÏ·ÊÞ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Êª¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢·§Ã«¤µ¤ó¤Î¼êºÝ¤¬ÂçÊÑ¤è¤¯¡¢Íê¤à¤È¥¹¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡Ê1050±ß¡Ë¡£¤·¤«¤âÌ£¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê²¤É÷¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¤Ï·Ü¥¬¥é¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢µí¤¹¤¸¡¢¹áÌ£ÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤Æ¼Ñ¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢±£¤·Ì£¤Ë¤Ï¾ßÌý¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö±£¤·Ì£¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡Ö¤É¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥«¥ì¡¼¡¢¤½¤ì¤³¤½¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÌ£¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤âÂ¾¤Ë¥Ó¡¼¥Õ¡¢¥Ý¡¼¥¯¡¢¥·¥å¥ê¥ó¥×¤È¤¢¤ê¡¢¤É¤ì¤â»Å¹þ¤ß¤«¤é¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
³«Å¹Åö»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ì¹õÅÅÏÃ¡£º£¤â¥¿¥«¥µ¥´¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤³¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
·§Ã«¤µ¤ó¼«¿È¤â¥¢¥é¥¹¥«¤Ç½¤¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÊÍÎ¿©¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥«¥Ä¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬ÄêÈÖ²½¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²Ö¤â¡¢¥¿¥«¥µ¥´¤â¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥É¥Ó¥ë¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Ì¾Å¹¤Ê¤Î¤À¡£
¸åÊÔ¤ÏËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹ÆâÉô¤ò¼èºà¡¢¤½¤·¤ÆµðÂçÃÏ²¼¶õ´Ö¤Ø
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢µ¡Ç½¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤Î±Ä¤ß¤¬¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÈþ¤·¤¯¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£
È¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤ª¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ì¥ÎÏ¤òÁý¤¹¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥É¥Ó¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È½Â¥¤¥¤¡É¤Î¿¿¹üÄº¤À¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹ÆâÉô¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆÎØÅ¾µ¡¤¬¤¦¤Ê¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿µðÂçÃÏ²¼¶õ´Ö¤òÃæ¿´¤ËË¬¤Í¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¡È½Â¥¤¥¤¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÊÔ½¸¡§¹âÉôÃÎ»Ò¡Ë
¡Ê»³ÅÄ Áë ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë