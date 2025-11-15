ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の現役高校生435人に対して「月に自由に使えるお金はいくらですか？」というアンケート調査を実施。その結果を発表した。



【調査結果】「月に自由に使えるお金はいくらですか？」4位以下には超リッチ高校生も

3位は「1万円～1万5千円」（10.1%）。「お小遣いが1万円」という“お小遣いの金額”で回答する高校生が多く見られた。プラスアルファの金額については「お小遣い＋貯金があるから」「お祝いでもらったお金を小出しにしてる」など、お小遣いと貯金を合わせることで、多少の自由度が生まれるようだ。



続いて2位にランクインしたのが「5000円以下」（26.7%）。「お小遣いが3000円だから」「5000円が月のお小遣いだから」など、親からもらえる月の金額が5000円以下の高校生からの声が多く集まりました。また「使いたい時に申請する感じだから」「お小遣いが渡されなくてお年玉だけだから、月にちょっとしか使えないから」など、お小遣い制ではない高校生の意見もこの金額付近に多かった。



1位となったのは「5000円～1万円」（42.3%）。半数近くの高校生が「毎月のお小遣いが5000円だから」という声を上げた。ただ「遊んだらすぐ消える」「支給制度的な感じでもらっているけど少ない」と、自由に使えるお金を決められないことに不満を持つ声も多く見られた。



（よろず～ニュース調査班）