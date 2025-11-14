株式会社SUBARUは、特別仕様車「SUBARU BRZ STI Sport TYPE RA」を発表した。

同モデルは、モータースポーツで培った技術を反映し、エンジンのバランス取りや冷却性能の向上、ZF製ダンパーやブレンボ製ブレーキなどを装備。専用ECUによるシフトアシスト機能も搭載し、操縦性と走行性能を高次元で融合させたコンプリートカーとなる。限定300台で、全国のSUBARU販売店にて抽選受付を実施する。

SUBARU BRZ特別仕様車「STI Sport TYPE RA」を発表

～モータースポーツで培った技術と知見を活かし、走る愉しさを追求したコンプリートカー～

SUBARUのモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナル*1は、2025年11月13日に、SUBARU BRZ 特別仕様車「STI Sport TYPE RA*2」を発表しました。

SUBARU BRZ特別仕様車「STI Sport TYPE RA with Rear Spoiler」

SUBARU BRZは、水平対向エンジンを搭載したFRレイアウト*3のピュアスポーツカーです。

「STI Sport TYPE RA」は、SUBARU BRZをベースに、SUBARUとSTIが、スーパー耐久シリーズをはじめとするモータースポーツで培ってきた技術や知見を活かし、走る愉しさを追求したコンプリートカーです。

300台の限定販売*4とし、2025年11月13日から2025年11月30日の期間中に全国のSUBARU販売店で抽選申し込みを受け付けます。

また、「STI Sport TYPE RA」は、2025年11月15日、16日に富士スピードウェイ（静岡県）で開催される「ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE第7戦 S耐FINAL大感謝祭」にて展示予定です。

＜SUBARUオフィシャルWebサイト SUBARU BRZ 「STI Sport TYPE RA」＞

https://www.subaru.jp/advertising/brz/typera/

＜SUBARUオフィシャルWebサイト SUBARU BRZ＞

https://www.subaru.jp/brz/

【「STI Sport TYPE RA」の主な特長】

・バランスドエンジン

スーパー耐久シリーズ参戦車両「Team SDA Engineering BRZ CNF Concept」*5と同様の高精度にバランス取りしたFA24エンジンを採用。ピストン、コンロッド、クランクシャフト、フライホイール、クラッチカバーの重量・回転バランス公差を徹底的に低減し、振動が少なく滑らかに吹け上がるレースカーのようなエンジンフィールを実現しています。

・冷却フィン付リヤデファレンシャルケース

スーパー耐久シリーズ参戦車両「Team SDA Engineering BRZ CNF Concept」や、SUBARU BRZのワンメイクレース参戦用グレードの「Cup Car Basic」で採用されている冷却フィン付リヤデファレンシャルケースを装備。過酷な走行条件下でもデファレンシャルオイルの油温上昇を抑え、トラクション性能の低下を最小限に抑制します。

・シフトアシスト機能（レブシンク／フラットシフト）*6

スーパー耐久シリーズの現場における「クルマとドライバーへの負担をどれだけ減らせるか」という課題から生まれた機能。レブシンクは、シフトダウン時にエンジン回転数を自動制御し、スムーズな変速と運転負担を軽減。フラットシフトは、アクセルを戻さずにシフトアップする操作を可能とし、トランスミッションへの負荷軽減と鋭い加速レスポンスを両立する機能です。

・ZF製フロント＆リヤダンパー＆STI製フレキシブルパーツ

スーパー耐久シリーズで培った知見を活かした専用ZF製ダンパーとSTI製フレキシブルパーツを採用することで、ドライバーの操作に忠実に応答する高い操縦性を実現しています。

【「STI Sport TYPE RA」主な特別装備】

・ZF製フロント＆リヤダンパー

・STI製BBS18インチ×5Jアルミホイール（マットグレイ／マットブロンズ）*7

・brembo製フロント（17インチ対向4ポット）&リヤ（17インチ対向2ポット）、ベンチレーテッドディスクブレーキ（ゴールドキャリパー）

・冷却フィン付リヤデファレンシャルケース

・バランスドエンジン（ピストン&コンロッド、クランクシャフト、STI & TYPE RAロゴ入り専用プレート付）

・専用エンジンコントロールユニット（レブシンク＆フラットシフト）

・バランスドクラッチカバー&フライホイール

・STI製フレキシブルVバー（STIロゴ入り）

・STI製フレキシブルドロースティフナー リヤ（STIロゴ入り）

・STI製パフォーマンスマフラー（STIロゴ入り）

・ファブリックシート[ブラック（レッドステッチ）］

・ブラックインナードアハンドル

・STI フロントアンダースポイラー

・STI リヤサイドアンダースポイラー

・STI ドライカーボンリヤスポイラー*8

・BRZリヤオーナメント（ラスターブラック塗装）

*1：スバルテクニカインターナショナル（株）（代表取締役社長：賚 寛海（たもう ひろみ）、東京都三鷹市、略称：STI）。

*2：“RA”は「Record Attempt（記録への挑戦）」の略。

*3：フロントにエンジンを搭載した後輪駆動方式。

*4：TYPE RAが200台、TYPE RA with Rear Spoilerが100台の、合計300台の限定販売。

*5：スーパー耐久シリーズ2022 第1戦から、2024第2戦まで参戦した車両。

*6：各機能の作動については、一定の条件があります。

*7：TYPE RAはマットグレイ、TYPE RA with Rear Spoilerはマットブロンズ。

*8：TYPE RA with Rear Spoilerに装備。

【価格表】

※：33,000円高（消費税10％込）

なお、商品等についてのお問い合わせは、最寄りの販売会社、またはSUBARU お客様センター「SUBARU コール」 0120-052215 までお願いします。

リリース提供元：株式会社SUBARU