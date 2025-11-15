「新小仏トンネル」そろそろできます…？

国土交通省 相武国道事務所は2025年11月13日、第13回目となる「中央道渋滞ボトルネック検討ワーキンググループ」を開催。渋滞対策として進められている数々の改良工事について進捗を共有しました。

【進んでる！】これが「新小仏トンネル」の最新進捗です（地図／画像）

渋滞が慢性化している中央道の東京・神奈川区間では、ボトルネック部に対してピンポイントで車線を増設するため、大きく5つの「付加車線」設置工事が行われています。

●上り線「新小仏トンネル」

このうち、休日午後を中心に必ずと言っていいほど上り線の長い渋滞が発生する都県境の「小仏トンネル」区間については、山側にもう1本「新小仏トンネル」経由の別線を建設しています。これにより、上り線は1車線分を別ルートとして設けることで、2車線からいわば「2＋1車線」の形態になります。

長さ2300mとなる新小仏トンネルの建設は2020年にスタートし、2025年9月時点で約2000mまで掘削が完了。一時は地山の状態が悪く掘進速度の低下が報告されていましたが、順調に進めば、2026年春頃には東側（東京側）の坑口が貫通見込みだそうです。

西側（山梨側）の坑口については、既存の本線から新小仏トンネルまでをつなぐ「新底沢大橋」の東京側の施工完了後となるそうです。上り本線からは見えづらいですが、すでに小仏トンネルの手前の山側には、最大高さ50mに及ぶ新底沢大橋の新たな橋脚が3基立ち上がっています。最も東京側のもう1基の橋脚および橋台部についても2025年8月から工事に着手しているということです。

なお、新小仏トンネル経由の1車線は、そのまま八王子JCTのランプまで延び、圏央道へ直結する線形となります。

国道も激変!? 下り線「相模湖IC付近」

下り線の相模湖IC手前の区間は、上り坂となるため、ここを先頭に長い渋滞が発生しています。この部分へ約2kmにわたって付加車線を設置する工事も、一部橋梁の下部工工事に着手しています。



下り線の渋滞対策工事の準備として建設している国道20号の仮橋。2024年（画像：NEXCO中日本八王子工事事務所）



ただ、この周辺では相模湖に面した崖上の限られたスペースに、国道20号、JR中央本線、中央道が通っており、工事用道路や施工スペースの確保が課題となっています。しかし今後、並行する国道20号が大きく変化し、中央道の工事も本格化する見込みです。

湖岸に沿う国道20号はクネクネとカーブが続き、中央道の与瀬第一橋の前後は山側でヘアピンカーブを描いています。ここで中央道の橋桁を湖側に拡幅する工事を行うため、ヘアピンカーブよりも湖側の谷をまたぐように、国道20号の「仮橋」を建設しています。

今回、この「仮橋」の国道接続部の協議が2025年7月に概ね完了したことが報告されました。仮橋が完成し、こちらへ国道20号の交通を切り替えることで、国道のヘアピンカーブ部分を中央道工事の施工ヤードにする計画です。

※ ※ ※

このほか、東京側上り線の「三鷹バス停付近」付加車線（約3km）工事については、概略設計が概ね完了。下り線「日野バス停付近」付加車線（約7km）については概略設計および本線のリニューアル工事事業との調整を行っているということです。

NEXCO中日本東京支社によると、新小仏トンネルおよび相模湖IC付近の対策が先に完了する見込みだそうです。