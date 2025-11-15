◇米女子ゴルフツアー アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン第2日（2025年11月14日 米フロリダ州 ペリカンGC＝6349ヤード、パー70）

第2ラウンドが行われ、54位から出た渋野日向子（26＝サントリー）は75とスコアを落とし、通算6オーバーの99位で予選落ちした。来季シード獲得はならなかった。

ホールアウト後、WOWOWのインタビューに応じ「今年を象徴するラウンドだった。プレッシャーに勝てるようにと思ったけど、なかなか厳しかった。一番酷い1年だったと思うし、悔しいし、あとは上を向いていくしかないと思う。強くなりたいなと思う」と涙を流した。今後に向けては「いろいろ考えたい」とだけ話した。

76位から出た西村優菜（25＝スターツ）が64をマークし、通算4アンダーで15位に浮上した。

竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）と西郷真央（23＝島津製作所）が3アンダーで21位。

吉田優利（25＝エプソン）、岩井千怜（23＝Honda）、山下美夢有（24＝花王）はイーブンパーで43位。

勝みなみ（27＝明治安田）は1オーバーで60位。

岩井明愛（23＝Honda）、古江彩佳（25＝富士通）は2オーバーで70位。

笹生優花（24＝アース製薬）は3オーバー71で77位。馬場咲希（20＝サントリー）の6オーバーの99位で決勝ラウンド進出を逃した。

リン・グラント（26＝スウェーデン）とグレース・キム（24＝オーストラリア）が9アンダーで首位に立った。