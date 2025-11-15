アメリカで未成年者らへの性的虐待の罪に問われた富豪のエプスタイン元被告との関係をめぐり、トランプ大統領はクリントン元大統領ら野党民主党の関係者を捜査するよう求める考えを示しました。

トランプ大統領は14日、自身と交友があったエプスタイン元被告について、クリントン元大統領やサマーズ元財務長官ら民主党関係者の名前を挙げて、「ボンディ司法長官と司法省、FBI＝連邦捜査局に関係を捜査するよう求めるつもりだ」とSNSに投稿しました。

アメリカでは、民主党の連邦議会下院・監視委員会の議員団が12日、トランプ氏が被害者の女性と「何時間も一緒に過ごした」と記されたエプスタイン元被告のメールとされる文書を公開していて、大きな注目を集めています。

こうしたことから、自身と同様にエプスタイン元被告と交友があったクリントン元大統領らに矛先を向ける狙いがあるとみられます。

また、トランプ氏の投稿を受けて、ボンディ司法長官はニューヨーク州の連邦検事に捜査の指揮を執るよう指示したことを明らかにした上で、「国民に答えを知らせるために緊急かつ、誠実に対応していく」と強調しています。