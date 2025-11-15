凛々しい表情で景色を眺めていた柴犬さん、何食わぬ顔をしているものの…？足元に注目すると分かる、まさかの『可愛すぎる努力』が伝わる光景は記事執筆時点で154万回を超えて表示されており、9.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

凛々しい表情で景色を眺める犬

Xアカウント『@fuku227roku616』に投稿されたのは、柴犬「福」ちゃんのお姿。この日も、飼い主さんとともにお散歩を楽しんでいたといいます。

凛々しい表情を浮かべながら、遠くの景色を堪能するかのような横顔を見せていたという福ちゃん。そのお姿を撮影してみたところ…隠された『可愛い努力』を捉えることに成功したのだそう。

足元を見てみたら…『まさかの可愛い努力』に反響

なぜか濡れたパイプの上に足を乗せていたという福ちゃん。滑ってしまわないように…パッと足の指を開いて、踏ん張っていたのだとか。

見ている側も思わず力が入ってしまいそうな、何食わぬ顔に隠された可愛すぎる努力は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「スキルあるｗｗ」「かわいい」「足の指開いてるのはじめて見ました！」「さすがです！」「めっちゃ可愛い」「全力で踏ん張ってるの可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

仲良し柴犬コンビの日常が大人気

可愛すぎる努力を披露してくれた福ちゃんには、「禄」ちゃんという素敵な相棒の存在があります。福ちゃんがお散歩中に拒否柴になっても、優しく待ち続けてくれるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと自分らしく幸せに暮らす福ちゃんと禄ちゃんのお姿は、柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

