赤ちゃんが泣くと、部屋の外にいた犬が…心配して見せた『まるでお兄ちゃんのような行動』が11万再生「報告しに来るの可愛い」「惚れちゃう」
赤ちゃんが泣くと、部屋の外にいた犬が…心配して見せた「まるでお兄ちゃんのような行動」が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で11万9000回再生を突破し、「惚れちゃう」「静かに見守ってる…」といったコメントが寄せられています。
【動画：赤ちゃんが泣くと、部屋の外にいた犬が…心配して見せた『まるでお兄ちゃんのような行動』】
赤ちゃんが泣いてる…
Instagramアカウント「mamesukezaemon」に投稿されたのは、赤ちゃんが泣いているのを見ている豆柴の男の子「豆ちゃん」こと「豆助座衛門」くんの様子。部屋の中で泣く赤ちゃんを、廊下からそっと見つめているよう。
赤ちゃんの「ぅわぁーん」という声が響くなか、ひっそりと心配そうに部屋をのぞいている豆ちゃん。その表情からは「どうしよう…」とすごく心配しているのが伝わってきます。
ママに報告しなきゃ
ママによると、豆ちゃんは「赤ちゃんが泣いていると速攻で様子を見に行ってくれる」といいます。赤ちゃんのことを、豆ちゃんは本当の弟のように心配してくれているようです。
じーっと廊下に立って赤ちゃんの様子を見ていた豆ちゃんですが、しばらくするとママの方をチラッと振り返ります。その後テクテクとママの方へ歩いて行き、「報告」に来てくれたんだとか。
優しいお兄ちゃん
「心配やんな、優しいなぁ」とママにナデナデしながら褒めてもらう豆ちゃん。赤ちゃんのことを思う豆ちゃん、その背中からは思いやりがにじみ出ています。
泣いている赤ちゃんを見て、とっても心配になってしまった豆ちゃん。まるで本当のお兄ちゃんのような、優しすぎる行動を見せてくれた豆ちゃんなのでした。
投稿には「惚れちゃう」「静かに見守ってる…」「ちゃんとお兄ちゃん」「豆ちゃん、優しいね～」「お利口さん」「心配になっちゃうよね」といったコメントが寄せられています。
豆ちゃんの愉快な日常は、Instagramアカウント「mamesukezaemon」でチェックすることができます。
写真・動画提供：Instagramアカウント「mamesukezaemon」さま
執筆：nagai
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。