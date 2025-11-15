赤ちゃんが泣くと、部屋の外にいた犬が…心配して見せた「まるでお兄ちゃんのような行動」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で11万9000回再生を突破し、「惚れちゃう」「静かに見守ってる…」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんが泣くと、部屋の外にいた犬が…心配して見せた『まるでお兄ちゃんのような行動』】

赤ちゃんが泣いてる…

Instagramアカウント「mamesukezaemon」に投稿されたのは、赤ちゃんが泣いているのを見ている豆柴の男の子「豆ちゃん」こと「豆助座衛門」くんの様子。部屋の中で泣く赤ちゃんを、廊下からそっと見つめているよう。

赤ちゃんの「ぅわぁーん」という声が響くなか、ひっそりと心配そうに部屋をのぞいている豆ちゃん。その表情からは「どうしよう…」とすごく心配しているのが伝わってきます。

ママに報告しなきゃ

ママによると、豆ちゃんは「赤ちゃんが泣いていると速攻で様子を見に行ってくれる」といいます。赤ちゃんのことを、豆ちゃんは本当の弟のように心配してくれているようです。

じーっと廊下に立って赤ちゃんの様子を見ていた豆ちゃんですが、しばらくするとママの方をチラッと振り返ります。その後テクテクとママの方へ歩いて行き、「報告」に来てくれたんだとか。

優しいお兄ちゃん

「心配やんな、優しいなぁ」とママにナデナデしながら褒めてもらう豆ちゃん。赤ちゃんのことを思う豆ちゃん、その背中からは思いやりがにじみ出ています。

泣いている赤ちゃんを見て、とっても心配になってしまった豆ちゃん。まるで本当のお兄ちゃんのような、優しすぎる行動を見せてくれた豆ちゃんなのでした。

投稿には「惚れちゃう」「静かに見守ってる…」「ちゃんとお兄ちゃん」「豆ちゃん、優しいね～」「お利口さん」「心配になっちゃうよね」といったコメントが寄せられています。

豆ちゃんの愉快な日常は、Instagramアカウント「mamesukezaemon」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mamesukezaemon」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。