¡Ö¤Ê¤¼¤«Â¾¿Í¤ò¥¤¥é¤Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡×¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¡¦¥ï¡¼¥¹¥È3
Â¾¿Í¤Î¼ñÌ£¤ò¸«²¼¤¹¿Í¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤Î¶¹¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¤â¡¢¾®Àâ¤â¡½¡½¿´¤òÆ°¤«¤¹¤â¤Î¤Ëµ®Á¨¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Î¶¹¤¤Â¾¿Í¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢Æü´ÚÎß·×40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¡Öµ¤Ê¬¡×¤¬10³ä ºÇ¹â¤Î°ìÆü¤¬°ìÀ¸Â³¤¯106¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¥¥à¡¦¥À¥¹¥ëÃø¡¢²¬ºêÄª»ÒÌõ¡Ë¤À¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ»³Àé½Õ»á¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Ù¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê´ë²è¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¡ÖÂ¾¿Í¤Î¼ñÌ£¡×¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ö¿ä¤·¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î¤³¤È¡£
¡¡½÷Í§Ã£¤¬¤È¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢É®¼Ô¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÊÍè¤Þ¤ó¤Þ¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Æ¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤ê¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ®¼Ô¤ò¸«¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÎø¿Í¤¬¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ø¤¨¡¼¡¢ÃË6¿Í¤¬²£ÊÂ¤Ó¤ËÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤ÆÁ´°÷¤¬Æ±¤¸²»Äø¤Ç²Î¤¦¤ä¤Ä¤Í¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥¤¡×
¡¡¤¿¤¤¤½¤¦É¡¤Ë¤Ä¤¯¸À¤¤Áð¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤¬¤È¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¤¬¹¥¤¤Ç¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ø¤¨¡¼¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¡¼¥¯¥ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î¼Â¼Ì²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤ÎDVD¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ø¤¨¡¼¡¢¤ª¤ì¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÌµÍý¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬µ¤»ý¤Á°¤¤¤«¤é¡×¡£
¡¡¥¨¥ó¥¿¥á¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ø¤¨¡¼¡¢·¯¤¬¹¥¤¤½¤¦¡×¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯É®¼Ô¤Î¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤ò¸«²¼¤²¤¿¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸Ê¤Î¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤ò¹â¾°¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡·¯¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤äJ¥í¥Ã¥¯¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢²¶¤Ï¥ª¥ë¥¬¥ó¥¸¥ã¥º¤òÄ°¤¯¤è¡£
¡¡·¯¤¬¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢²¶¤Ï¿©Æù½èÍý¾ì¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò´Ñ¤ë¤è¡£
¡¡·¯¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢²¶¤ÏÈþ½Ñ´Û¤Î¿ÞÏ¿¤Ç¤â¤á¤¯¤í¤¦¤«¤Ê¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¹â¾°¤Ê¥»¥ó¥¹¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤°à½Ì¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ø¤Î¾ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¿´¤ÎÉÏ¤·¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È°ì½³¤¹¤ë¤·¤«ÁªÂò»è¤Î¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤À¡£
Â¾¿Í¤ò¥¤¥é¤Ä¤«¤»¤ë¹ÔÆ°¡¦¥ï¡¼¥¹¥È3
¡ÖºÇ¹â¤Î°ìÆü¤¬°ìÀ¸Â³¤¯106¤Î½¬´·¡×¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¡Öµ¤Ê¬¡×¤¬10³ä¡Ù¤Î¡Ö¡Ø¹ÔÆ°¤¬¥À¥µ¤¤¿Í¡Ù¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê°ìÊ¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ø¹ÔÆ°¤¬¥À¥µ¤¤¿Í¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤¤ËÇÏµÓ¤òÏª¤ï¤¹¡×
2¡¥¥«¥Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È°ÒÄ¥¤ê»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤
3¡¥Â¾¿Í¤Î¹¥¤ß¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤
¡½¡½¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¡Öµ¤Ê¬¡×¤¬10³ä ºÇ¹â¤Î°ìÆü¤¬°ìÀ¸Â³¤¯106¤Î½¬´·¡Ù¤è¤ê
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢Èà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Â¾¿Í¤Î¹¥¤ß¤ò¸«²¼¤¹¿Í¤È¤Ï°ìÂÎ¤È¤¤¤¦¿Í¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤³¤½±§Ãè°ì¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤±¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÂç½°Åª¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¾®¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÊÆ±½ñ¤è¤ê¡Ë¤È¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤·¤«¤·¤ÆÃø¼Ô¤Î¥¥à¡¦¥À¥ë¥¹»á¡¢Èà¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«!? ¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤¤¤Û¤ÉÈà¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¹ÔÆ°¤¬¥À¥µ¤¤¿Í¡×¤È´Ø¤ï¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢É®¼Ô¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤¿¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÂ¾¿Í¤Î¡È¹¥¤¡É¤òÂº½Å¤·¹ç¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¡¢·òÁ´¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¡Öµ¤Ê¬¡×¤¬10³ä ºÇ¹â¤Î°ìÆü¤¬°ìÀ¸Â³¤¯106¤Î½¬´·¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç¤¹¡Ë
¥á¡¼¥«¡¼¹Êó¡¢½ÐÈÇ¼ÒÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¼ç¤Ë½µ´©»ï¤äWEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼èºàµ»ö¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò¼¹É®¡£ºòÇ¯¤è¤ê¹âÅÄÇÏ¾ì¤ÎÏ·ÊÞ¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¤ª¼êÅÁ¤¤Ãæ¡£