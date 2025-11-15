将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯挑戦者決定トーナメント準決勝が11月14日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、斎藤明日斗六段（27）が伊藤匠二冠（叡王・王座、23）に勝利した。

【映像】斎藤六段が伊藤二冠に勝利した瞬間の表情

斎藤六段が“兄弟弟子対決”を制し、勝者組決勝戦へと進出した。伊藤二冠との注目の一戦は、午後5時58分に千日手が成立。先後を入れ替え、伊藤二冠の先手番で指し直しとなった。

指し直し局でも千日手局に続き相掛かりの出だしに。ABEMAでテキスト解説を担当した齊藤優希四段（29）は、「斎藤六段は後手番での作戦も用意しており、それが刺さった一局だった」とコメントした。

さらに、分岐点では伊藤二冠が銀を上がりじっくりとした路線を選ぶと、斎藤六段は残りの持ち時間1時間のうち約半分を投入して端攻めを決断。齊藤四段は「歩の突き捨てを組み合わせた攻めが見事だった。その後も緩みなく寄せきった斎藤六段の快勝譜だった」と総括していた。

熱戦を制した斎藤六段は、勝者組決勝戦へ進出。次戦では変則二番勝負出場をかけて、前期挑戦者の増田康宏八段（28）と対戦する。なお、敗れた伊藤二冠は敗者復活戦から挑戦権獲得を目指す。

（ABEMA／将棋チャンネルより）