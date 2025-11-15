【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2-0 ガーナ代表（11月14日／豊田スタジアム）

【映像】相手守備翻弄の左足ニア抜きシュート

サッカー日本代表のMF堂安律が決めた極上シュートにファンが歓喜し、SNSで大いに盛り上がっている。

11月14日にキリンチャレンジカップ2025で、日本はガーナ代表と対戦。試合は新ユニフォームに身を包んだ森保ジャパンがアグレッシブな攻守で圧倒し、2-0での完勝を収めた。その60分、背番号10が試合を決定づけるゴールを生み出す。

堂安はペナルティーエリアの右で、MF久保建英からのパスを受ける。左足のアウトサイドでボールを少し持ち出し、細かなキックフェイントを入れて左足を一閃。ニアを打ち抜くシュートで、相手GKの意表を突いてゴールネットを揺らした。

このスーパーゴールに、ABEMAハイライトで実況を担当した下田恒幸氏も思わず「ロッベンも真っ青の左足ニア抜きフィニッシュ」と大絶賛。

豊田スタジアムに駆けつけた4万人以上のサポーターが大熱狂するなか、SNS上でもファンが大興奮。「そこ打ち抜くのか！」「ファーじゃなくてニアなのうますぎ」「まじで堂安はなんであっこからニア打ったんや…ガチで狙ってるとこレベチすぎるわ」「堂安選手Niceシュート！球が見えなかったのか…相手キーパー直前まで動けず」「ロッベンみがすごい」「決定力ほんますごいわ」「得意なコース決めたね」「シュートうっま」「あんな狭いコースをよく決めたね！」「落ち着き過ぎだろ」「ニア見ながら蹴ってるなぁ…そりゃ点取れるよね」と大盛り上がりのようだ。

スナイパーのような左足で歓喜を呼び込んだ堂安は、68分にDF菅原由勢との交代でベンチへ。堅実に守りながらゴールという結果を残し、役割を全うした。試合後のインタビューでは、「得意なコースなので、あそこで受けられれば決められる自信はある」とゴールシーンを振り返り、「ブラジル戦の後で、また違ったプレッシャーがあった。サッカーの波を止めないように必死でプレーした。勝利を届けられてよかった」とコメントしている。

（ABEMA／サッカー日本代表）