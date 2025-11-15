¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¼ê¤¬Íß¤·¤¤¡×²ñ¼Ò¤¬¤È¤³¤È¤ó¼ºÇÔ¤¹¤ëÍýÍ³¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¡ÖÇº¤Þ¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¹Í¤¨Êý¡ÙÃø¼Ô¤ÎÌÚ²¼¾¡¼÷»á¤¬¡Ö¥Þ¡¼¥«¡¼°ú¤¤Þ¤¯¤ê¡ª ÀäÂÐÆÉ¤à¤Ù¤°ìºý¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëËÜ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×·Ý¿Í ¡½¡½ ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤«¤é¥Ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤¬¡ÖÃç´ÖÎÏ¡×¤ÇÇ¯¾¦146²¯±ß¤Î²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤À¡£Ãø¼Ô¡¦¿¹Éð»Ê»á¤Ï2005Ç¯¤ËFIDIA¤òÁÏ¶È°ÊÍè¡¢18Ç¯Ï¢Â³Áý¼ýÁý±×¤òÃ£À®¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿¡ÖÃç´ÖÎÏ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£ËÜ½ñ¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¡¢37ºý¤â¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£¿Íºà»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë4¤Ä¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒStella Point ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ÊÆÀî³®¡Ê¤è¤Í¤«¤ï¡¦¤¬¤¤¡Ë»á¤À¡£Èà¤¬ËÜ½ñ¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¼«¼Ò¤ÎºÎÍÑÀïÎ¬¤Ë¤É¤¦À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
37ºý¤â¹ØÆþ¤·¤¿ÍýÍ³
¡½¡½Ãø¼Ô¤Î¿¹Éð»Ê¤µ¤ó¡ÊFIDIAÂåÉ½¡Ë¤ÈºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÆÀî³®¡Ê°Ê²¼¡¢ÊÆÀî¡Ë¡§ÁÏ¶È¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤Îº¢¡¢FIDIA³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ëºÎÍÑ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢FIDIA¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì°ÊÍè¡¢¿¹¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×·Ý¿Í¡Ù¤ò37ºý¤âÇã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½37ºý!? ¤½¤³¤Þ¤Ç¼æ¤«¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÊÆÀî¡§EVAND¡Ê¸½FIDIA SOLUTIONS¡Ë¤Î¼Ò°÷¤µ¤ó¤¿¤Á¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥º¥ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¿¹¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Í¤¬¿Í¤ò¿®Íê¤·¹ç¤¦ÁÈ¿¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¤È½é¤á¤ÆÊ¢Íî¤Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¿¹¤µ¤ó¤Î·Ð±ÄÅ¯³Ø¤Ë´°Á´¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
¡ÖÈ¾·Â5m¤ÎÃç´Ö¡×¤òÁý¤ä¤¹ºÎÍÑ¤Ø
¡½¡½ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËºÎÍÑ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÆÀî¡§¡Öº£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÍ¥½¨¤Ê¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ì¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤éStella Point¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÈ¾·Â5m°ÊÆâ¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
6m¤È¤«7m¤È¤«¹¤²¤ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈ¾·Â5m¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¿Í¡×¤ò¤É¤¦Áý¤ä¤¹¤«¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤À¤«¤éº£¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤Ã¤Ý¤¤¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¼þ°Ï¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÈÍ¥½¨¤Ê¿Í¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÈStella Point¤Ã¤Ý¤¤¿Í¡É¡£
¤½¤ì¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÍ¥½¨¤µ¡×¤Î´ð½à¤ò¼Î¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÆÀî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ÖÍ¥½¨¡×¤Ã¤ÆÃ¯¤¬·è¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ³ØÎò¡© ¿¦Îò¡© ¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¦¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¿Í¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
È¾Ç¯¤Ë1¿Í¥Ú¡¼¥¹¤¬¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×ÍýÍ³
¡½¡½¾Ò²ð¤Ë¤è¤ëºÎÍÑ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÆÀî¡§º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¾Ò²ð¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï2Ì¾¤Ç¤¹¡£¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÅÁÀ÷¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢È¾Ç¯¤Ë1¿Í¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
FIDIA¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¤â¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¤¦¤Á¤Ã¤Ý¤µ¡É¤¬¼ÒÆâ¤Ç¼«Á³¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¼¡¤ÎÃç´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½Û´Ä¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¼ê¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¾Ç¤ëÃæ¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
ÊÆÀî¡§¾Ç¤Ã¤ÆºÎ¤ë¤È¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸å¤Ç¥º¥ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ë¤Ï¤¢¤ë¤±¤É²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢´ûÂ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÈèÊÀ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î¿Í¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¿Í¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁÈ¿¥¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×·Ý¿Í¡Ù¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ºÎÍÑ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÆÀî¡§¡È¼«¼Ò¤Ã¤Ý¤¤¿Í¡É¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºÎÍÑ¤Î»ëÅÀ¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ë¤ä·ÐÎò¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼«¼Ò¤Ã¤Ý¤¤¿Í¤Ã¤ÆÃ¯¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È¡¢ºÎÍÑ¤¬¤â¤Ã¤È¿Í´ÖÅª¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×·Ý¿Í¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¸«Íî¤È¤·¤Æ¤ëËÜ¼Á¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÊËÜ½ñ¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×·Ý¿Í ¡½¡½ ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤«¤é¥Ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤¬¡ÖÃç´ÖÎÏ¡×¤ÇÇ¯¾¦146²¯±ß¤Î²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¡Ë