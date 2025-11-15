岡山市北区の表町商店街で、約２０年前に店じまいした「マツオヤ食器店」が、「閉店セール」を始めた。

来月２８日まで実施予定で、訪れた買い物客らは、経営者が亡くなった後も数千点の商品がそのままになっていた「タイムカプセル」のような店内で、ノスタルジックな時間を楽しんでいる。（井上学）

マツオヤ食器店は、戦後、間もなく創業。店舗を所有する有松潤子さん（７３）によると、潤子さんの父、武太郎さんが、技術者だった経験を生かして、この場所で空調設備やストーブを販売していた。

同店は後に食器を中心に扱うようになったが、２０年ほど前に武太郎さんが病気で他界。潤子さんは生活拠点を兵庫県に移していたため、残された店舗と大量の商品の処分に手を付けられないでいた。

そこで空き店舗活用など商店街の活性化事業に取り組んでいる株式会社「ＳＴＡＰＰＹ」の社長で、市表町商店街連盟理事長の片山進平さん（４５）が、潤子さんに、閉店セールを提案。同社で店内の清掃から販売までを代行し、１０月２日からセールを始めた。貸店舗として活用できる状態を目指している。

店内には年代物のティーセットや置き時計、シャンデリア、コーヒーサイホンなど数千点がずらりと並んでいて、当時の４割引きの価格で販売。中にはビンテージの貴重な品もある。

ティーセットなどを求めて訪れた同市の飲食店経営の男性（２５）は「時代を感じる商品やどこか懐かしい雰囲気に胸が高鳴った。豪華なクリスタルの灰皿に一目ぼれし、たばこを吸わないのに買ってしまった」と興奮した様子だった。

片山さんは、他にも同様の企画を構想中だといい、「近年は、高齢化し、後継者もいないため、在庫の処分に困っている所有者が少なくない。商店街はお店があるからこそ活気が生まれる」とした上で、「手助けをして店舗を有効に活用してもらい、商店街のにぎわいが絶えないようにしたい」と意気込んでいる。

マツオヤ食器店でのセールは午前１１時から午後５時。定休日は火曜日と水曜日。問い合わせは、片山さん（０９０・９３９２・５２７８）へ。

放置建物に悩む商店街…貸店舗にもできず

岡山市内の商店街では、マツオヤ食器店と同様に後継者がなく、貸店舗にもできないまま放置されている建物が課題となっている。

市内の百貨店や量販店、商店街などでつくる市商店会連合会が５月末に実施した調査では、市内の表町、岡山駅前、奉還町、西奉還町の４商店街の営業店舗は計４９５軒。一方、テナントが入っていない「空き店舗」は２８軒、貸店舗にしていない「非店舗」は１３６軒に上った。

更地や駐車場になった区画も含めると、「非営業店舗率」は２９％で、およそ３軒に１軒が店舗として活用されていない現状が明らかになった。

市もテナント誘致やリノベーションに取り組む商店街組織に補助金を出すなど空き店舗の活用を推進しており、同連合会に調査を委託した市産業振興課の担当者も「マツオヤ食器店の『閉店セール』の取り組みが活用に踏み切れない所有者の方々の背中を押し、店舗の有効利用につながってくれればありがたい」と話していた。