¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢µíÆù¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÇÀÃÜ»ºÊª¤ò¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£ÊÆÅìÉô»þ´Ö13ÆüÌ¤ÌÀ°Ê¹ß¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤È¤¹¤ëº¬¶¯¤¤Êª²Á¹â¤ËÊÆ¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Æ¶Á¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤áÀ¯ºöÅ¾´¹¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¯¸¢¤Ï¡¢Í¢Æþ¥³¥¹¥È¤ò°ú¤²¼¤²¤ÆÃÍ²¼¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¡£ÂçÅýÎÎÎá¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÄê»ºÉÊ¤Î¹ñÆâ¼ûÍ×¤ä¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿·ë²Ì¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å¬ÀÚ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡Æâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÈó¾ï¤ËÃ»´ü´Ö¤Ë²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â´ØÀÇ¤ò²¼¤²¤ë¤«¤É¤¦¤«Ìä¤ï¤ì¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó½ü³°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏµíÆù¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤Û¤«¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥È¥Þ¥È¡¢ÎÐÃã¤Ê¤É¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤Î¿©Âî¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ëÉÊÌÜ¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Ï«Æ¯¾ÊÈ¯É½¤Î9·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿©ÉÊ¤ÏÁ°Ç¯Æ±·î¤ÈÈæ¤Ù3.1¡ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£