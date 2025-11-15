【240台限定】BMW X1にブラックがテーマの特別仕様車『エディション・シャドウ』登場
BMW X1の限定車を発売
ビー・エム・ダブリューは、CセグメントのSUVモデル『BMW X1（エックスワン）』の限定車『エディション・シャドウ（Edition Shadow）』を発売した。
本モデルはブラックをテーマとした特別仕様車で、ハンドル位置は右のみの設定、日本全国240台の限定販売となる。
価格は611万円で、納車は11月下旬からを予定している。
X1エディション・シャドウの仕様
『BMW X1エディション・シャドウ』は、1.5L直列3気筒BMWツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンを搭載し、最高出力115kW（156ps）、最大トルク230Nm（23.5kg-m）を発揮する。
組み合わされるトランスミッションはで7速DCT、エアロダイナミクスの最適化などにより、14/4km/Lの燃費（WLTCモード）を実現する。
ベースとなるグレードは『X1 sドライブ18i』で、ブラック・キドニー・グリルやブラック・ミラー・キャップなど通常設定されない装備品や、ハイグロス・ブラック・トリムなどを採用し、精悍な佇まいとなっている。
■主な特別装備
・ブラック・キドニー・グリル
・ブラック・ミラー・キャップ
・モデル・バッジレス
・19インチ・アロイ・ホイール
・ハーマンカードンHiFiスピーカー・システム
・ハイグロス・ブラック・トリム
・テクノロジー・パッケージ