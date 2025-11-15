BMW X1の限定車を発売

ビー・エム・ダブリューは、CセグメントのSUVモデル『BMW X1（エックスワン）』の限定車『エディション・シャドウ（Edition Shadow）』を発売した。

【画像】ジャパンモビリティショー2025で公開された『ノイエ・クラッセ』初採用の新型BMW iX3 全36枚

本モデルはブラックをテーマとした特別仕様車で、ハンドル位置は右のみの設定、日本全国240台の限定販売となる。



BMW X1エディション・シャドウ BMW

価格は611万円で、納車は11月下旬からを予定している。

X1エディション・シャドウの仕様

『BMW X1エディション・シャドウ』は、1.5L直列3気筒BMWツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンを搭載し、最高出力115kW（156ps）、最大トルク230Nm（23.5kg-m）を発揮する。

組み合わされるトランスミッションはで7速DCT、エアロダイナミクスの最適化などにより、14/4km/Lの燃費（WLTCモード）を実現する。



BMW X1エディション・シャドウ BMW

ベースとなるグレードは『X1 sドライブ18i』で、ブラック・キドニー・グリルやブラック・ミラー・キャップなど通常設定されない装備品や、ハイグロス・ブラック・トリムなどを採用し、精悍な佇まいとなっている。



■主な特別装備

・ブラック・キドニー・グリル

・ブラック・ミラー・キャップ

・モデル・バッジレス

・19インチ・アロイ・ホイール

・ハーマンカードンHiFiスピーカー・システム

・ハイグロス・ブラック・トリム

・テクノロジー・パッケージ