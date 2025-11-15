甘くとろける冬の香り♡大人の【シャルドネショコラ】フレグランスコレクション

寒い季節にぴったりの“甘く上品な香り”をまとって、心まであたたまる癒しの時間を過ごしてみませんか？グローバルプロダクトプランニングが展開する大人のフレグランスシリーズ【シャルドネショコラ】に、華やかな新アイテムが仲間入り。数量限定で登場するバス＆ボディーケアコレクションは、自分へのご褒美にも、ちょっとしたギフトにもぴったりです♡

冬限定の香りを楽しむ【シャルドネショコラ】新作フレグランス

まるでパールのように輝く新作「オイルインバスパール（ハート）」が登場。湯船に浮かべると、シャルドネショコラのやさしい香りと保湿オイルが溶け出し、しっとりとしたお湯に包まれます。

ブドウ種子油、ホホバ種子油、アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）などの美容オイルを配合し、乾燥が気になる季節にうれしいうるおいケアを実現。

シャルドネショコラ オイルインバスパール（ハート）



価格：550円（税込）

湯色は乳白で、まるで温かなスイーツの香りに包まれるようなバスタイムが楽しめます♪

セット内容：オイルインバスパール約4g×3個（3回分）

Yunthが贈る冬のBeauty Gift♪豪華プレゼント企画で“冬美肌”を先取り

甘く香る♡ハンド＆リップケアシリーズ

手肌や唇の乾燥が気になる季節にぴったりな「ハンドクリーム」と「モイストリップバーム」が登場。

ハンドクリーム（550円・30mL）は、香り高く肌になじみやすいテクスチャーで、指先までしっかりうるおいを届けます。

モイストリップバーム（605円・10mL）は、ショコラがけの白ブドウをイメージした香りで、植物オイルが唇にうるおいを与えながらワセリンがしっかり密着カバー。ふっくらなめらかな唇へと導きます。

贈り物にもおすすめ♡ケアセットコレクション

季節のギフトにぴったりな2種のケアセットもラインアップ。

「ハンド＆リップケアセット」（858円）は、携帯しやすいコンパクトサイズのハンドクリーム（25mL）とリップバーム（10mL）のセット。

「バス＆ボディーケアセット」（1,386円）は、ボディーウォッシュ（60mL）、ハンド＆ボディーローション（60mL）、ボディーミスト（30mL）の3点セット。

華やかな香りと上品なパッケージで、季節の贈り物にもおすすめです♡

香りでときめく冬♡自分へのご褒美にも

寒い日々をやさしく包み込む「シャルドネショコラ」シリーズ。甘くとろけるショコラの香りと、フルーティーなシャルドネのハーモニーが、心まで満たしてくれます。

お風呂上がりのリラックスタイムにも、外出前のハンドケアにも、ふと香るたびに幸せな気分に。数量限定の今だけの香りで、冬をもっとロマンティックに過ごしてみませんか？