きょう（15日）未明、東京・武蔵野市のアパートで火事があり、火元の部屋に住む70代くらいの男性が亡くなったほか、2歳の男の子を含む2人がけがをしました。

きょう午前0時40分ごろ、武蔵野市吉祥寺東町の2階建てアパートで、「火が燃え上がっている」と近くに住む人から110番通報がありました。

警視庁と東京消防庁によりますと、消防車など25台が出動し、火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、アパートの1階と2階あわせて80平方メートルが焼けたということです。

警視庁によりますと、この火事で1階の火元の部屋から70代くらいの男性が救出されましたが、意識不明の状態で病院に運ばれ、その後、死亡が確認されました。

また、この部屋に住む60代の女性がやけどで重傷を負ったほか、別の2階の部屋に住む2歳の男の子が煙を吸い込み、軽いけがをしました。

警視庁は、亡くなった男性が火元の部屋に住む70代の男性とみて身元の確認を進めるとともに、出火の原因を調べています。

現場は、JR吉祥寺駅から北東におよそ500メートル離れた住宅街です。