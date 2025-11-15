中国人民銀行「通年のGDP成長目標の達成には基盤と支えがある」

中国人民銀行（中央銀行）が11日に発表した第3四半期（7-9月）中国金融政策執行報告によると、第1-3四半期（1-9月）には中国経済が安定しながら成長する発展傾向を維持し、国内総生産（GDP）は前年同期比で5．2％増加した。生産と供給が安定的に増加し、新たな原動力が着実に成長し、民生保障が持続的に強化される中、経済運営は強靱性と活力を示している。国民経済は安定しながら成長を遂げており、今年通年の目標を達成する基盤と支えがある。

同期の生産・供給は好調な伸びを示し、消費のポテンシャルが絶えず発揮され、マクロ政策がより積極的かつ効果的になった。買い替え政策に関連した商品の小売額は2桁成長を維持し、同期の省エネ家電とスマート家電の小売額は持続的な高い成長を示した。「両新政策（大規模設備の更新と消費財の買い替え促進政策）」と「両重政策（国家重要戦略の実施と重点分野の安全能力構築）」が強化され、範囲が拡大し、内需拡大や市場活性化など一連の政策が実施されて着実に効果を上げ、政策の相乗効果がよりいっそう強化された。（提供/人民網日本語版・編集/KS）