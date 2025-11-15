【2025年11月調査】理系のイメージがある「関東・甲信越地方の国立大学」ランキング！ 2位「筑波大学」を抑えた1位は？
日本の学問を支える国立大学の中でも、理系の研究や教育に力を入れる大学は、革新的な発見や技術の発展を担う存在として注目されています。理系のイメージが強い大学には、最先端の研究環境や専門性の高い学びが息づいています。今回はその印象に迫ります。
All About ニュース編集部では、2025年11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、関東・甲信越地方の国立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、理系のイメージがある「関東・甲信越地方の国立大学」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
All About ニュース編集部では、2025年11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、関東・甲信越地方の国立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、理系のイメージがある「関東・甲信越地方の国立大学」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：筑波大学／80票茨城県つくば市にある筑波大学は、広大なキャンパスと最先端の研究施設が特徴の国立大学です。理工系はもちろん、情報科学やバイオ分野にも強みを持ち、研究環境が充実しています。
回答者からは「研究都市つくばにある大学なので」（30代女性／愛知県）、「理工学群、生命環境学群など幅広い理系分野をカバーし、研究だけでなく教育面でも充実している大学だと思います」（30代女性／愛知県）、「情報・工学・環境など幅広い理系分野に強みを持つ総合大学だから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
1位：東京工業大学／134票日本を代表する理系の名門、東京工業大学は、理工系分野に特化した教育と研究で国内外から高い評価を得ています。東京都目黒区に位置し、大学院教育にも力を入れており、工学や理学分野を志す学生にとって憧れの存在です。
回答者からは「理系の中でも代表格で東大に劣らないほど優秀だと思うから」（10代男性／岡山県）、「研究施設も充実しており、理系のイメージが非常に強い大学です」（40代男性／北海道）、「理系のナンバーワンといえば昔から東工大。今もその実力は揺るぎません」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)