À¤³¦¤Î¿¿¤óÃæ¤Çºé¤¸Ø¤ë!?¡¡¡Ö¥µ¥Ê¥¨¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡×¤ÎÌîË¾
ÊÆ·³¤Î¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¼ÍÄø¤Ï1600Ò¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬ÇÛÈ÷¤¹¤ì¤ÐÃæ¹ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤¬¤Û¤Ü¼ÍÄø·÷Æâ¤Ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¸À¤¦¡ÖÀºÌ©Í¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤ÎÍÎÏ¸õÊä
ËÉ±ÒÈñÇÜÁý¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇÛÈ÷¡¢¤½¤·¤Æ³ËµÄÏÀ¤Þ¤Ç¡£ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ÏÀï¸åºÇÂç¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡Ö¼«¤é¼é¤ë¹ñ¡×¤Ø¤È¤«¤¸¤òÀÚ¤ê¡¢ÆüÊÆ¶¨ÎÏ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¶¯ð×¤ÊÍÞ»ßÎÏ¤Î¹½ÃÛ¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¸«¤¨¤Ê¤¤¥µ¥Ê¥¨¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î³Ë¿´¡£µð³Û¤ÎÍ½»»¤ò¤É¤³¤ËÅê¤¸¡¢¤É¤ó¤ÊÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦Î©¤Á²ó¤ë¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆ¹ñËÉ¼¡´±¤Î¥¨¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥³¥ë¥Ó¡¼»á¡ÚÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÈñÁý¤Ï¤â¤¦»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡Û
¡Ö²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¼çÂÎÅª¤ËËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤ËÄê¤á¤ë¡ØÂÐGDPÈæ2¡ó¿å½à¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊäÀµÍ½»»¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¤ËÁ°ÅÝ¤·¤ÆÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤¹¡×
10·î24Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¤³¤¦¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢10·î28Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï·³»öÇ½ÎÏ¤òÂçÉý¤ËÁý¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤«¤éÂçÎÌ¤Î¿·¤¿¤Ê·³È÷ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¹â»Ô»á¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ø¤Î»×¤¤¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞÀ¯Ì³Ä´ºº²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿2021Ç¯¤Î¹Ö±é¤Ç¤âÆ±¼ñ»Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖGDP2¡ó¡¢¤³¤ì¤ÏNATOÊÂ¤ß¤Î¿ô»ú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÈñ¤Ï¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÀ³Î¤Ê»ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ç¯¡¢ËÉ±ÒÈñ¤Î³È½¼¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¹â»Ô»á¤¬¼ÂºÝ¤ËÀ¯¸¢¤òÃ´¤Ã¤¿º£¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñËÉ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©
¤Þ¤º¡¢¡ÖÂÐGDPÈæ2¡ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿ËàÂç³ØÂç³Ø±¡µÒ°÷¶µ¼ø¤ÇÃÏÀ¯³Ø¼Ô¡¦ÀïÎ¬³Ø¼Ô¤Î±ü»³¿¿»Ê»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Ë¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ÎÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¹ñËÉÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô»á¤ÏÆüÊÆ¶¨ÎÏ¤Î²¼¡¢ÆüËÜ¤¬¼«Î©¤·¤Æ¹ñ¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËËÉ±ÒÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂÐÃæ¹ñÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¼«Î©¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢¸½¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¹ñËÉ¼¡´±¡ÊÀ¯ºöÃ´Åö¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥³¥ë¥Ó¡¼»á¤¬¡¢¼«Ãø¤Ç¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¥³¥ë¥Ó¡¼»á¤ËÄ¾ÀÜ¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢Ãø½ñ¤òËÝÌõ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¡ØµñÈÝÀïÎ¬¡Ù¤È¤¤¤¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤¬àÌ´á¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·ÂæÏÑ¤Ï¼è¤é¤»¤Ê¤¤¤·¡¢À¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÀþ°ú¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¸À¤¦àÌ´á¤È¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬·Ç¤²¤ë¡ØÃæ¹ñ¤ÎÌ´¡Ù¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ØÃæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤Ê¤ëÉü¶½¡Ù¤È¡Ø·³»öÎÏ¤ÎÊÆ·³¤È¤ÎÂÐÅù²½¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø°ìÂÓ°ìÏ©¹½ÁÛ¡Ù¤Ë¤è¤ëÀªÎÏ·÷³ÈÂç¤ò´Þ¤à¹ñ²ÈÌÜÉ¸¤Î¤³¤È¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤³¤ì¤òÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñÇÆ¸¢¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ë¥Ó¡¼»á¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡Ø³¤¤Ø½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤éÁË»ß¤¹¤ë¡Ù¡ØÂæÏÑ¤È¤¤¤¦½Ð¸ý¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¸½¼ÂÅª¤ÊÉõ¤¸¹þ¤áÀ¯ºö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÂçÎ¦¹ñ²È¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤ÎÎ¦¤ÎÀªÎÏ¤ò³¤¤Ë½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ÊÆ¹ñËÉ¼¡´±¤Î¥¨¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥³¥ë¥Ó¡¼»á¡£Ãæ¹ñ¤òºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤È¤·¡¢Éõ¤¸¹þ¤á¤Î¤¿¤áÆ±ÌÁ¹ñ¤ËËÉ±ÒÈñÁý¤È¼«Î©¤òµá¤á¤ëÀïÎ¬¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤È°ìÃ×¤¹¤ë
¤½¤ÎµñÈÝÀïÎ¬¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢GDPÈæ2¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥ë¥Ó¡¼»á¤¬·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢2¡ó¤Ç½ª¤ï¤é¤º¤Ë3¡ó¡¢4¡ó¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï5¡ó¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë¹ñËÉÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¤Ï¡¢¥³¥ë¥Ó¡¼»á¤¬´üÂÔ¤¹¤ëàÎáÏÂ¤ÎÂç·³³Èá¤È´°Á´¤Ë½Å¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
ÆüÊÆ²ñÃÌ¤Ç¤«¤Ê¤ê°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¹â»Ô¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£¥µ¥Ê¥¨¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëËÉ±ÒÈñ¤ÎÇÜÁý¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¡Ú¥¢¥á¥ê¥«¤Ï²¿¤òÇä¤ë¡©¡¡ÆüËÜ¤Ï²¿¤Ë»È¤¦¡©¡Û
¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ËÉ±ÒÈñ¤òµÞÁý¤µ¤»¤ëÊý¸þ¤Ê¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤ÎÃæ¿È¤À¡£Áý¤¨¤¿Í½»»¤¬ÊÆÂ¦¤ÎÍ×µá¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê¹â³ÛÊ¼´ï¤Î¹ØÆþ¤Ë²ó¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î³ÁÃ«Å¯Ìé»á¤Ï·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡ÖËÉ±ÒÈñ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÊÆ¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤ÎÂè6À¤ÂåÀïÆ®µ¡¤È¿ïÈ¼Ìµ¿Íµ¡¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ë¤ò¥»¥Ã¥ÈÇä¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï±Ñ°Ë¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÂè6À¤ÂåÀïÆ®µ¡¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ËµµÎö¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤äÊÆ¥ì¥¤¥»¥ª¥ó¼ÒÀ½¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥ì¡¼¥À¡¼¡¦SPY¡Ý6¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¯ÉÜ¤¬Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¹â³ÛÁõÈ÷¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¤ä¡¢F¡Ý35ÀïÆ®µ¡¤ÎÄÉ²Ã¹ØÆþ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¿Ê½Ð¤òÁË»ß¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¤±¤Ë¡¢ÊÆÂ¦¤â¸«±É¤¨¤À¤±¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂÀï¤ËÍÍÑ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÆüËÜ¤¬ÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¤½¤Î´ÑÅÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î³¤¾å¼«±ÒÂâ¤òÁý¶¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤¼«¤¬¸½ºß»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤ª¤ª¤¹¤ß¡Ù·¿Í¢Á÷´Ï¤Ï½¢Ìò¤«¤éÌó30Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢¸å·Ñ´Ï¤Î·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°Æ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡ØÂ¿ÌÜÅªÍ¢Á÷´Ï¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¹Ò¶õµ¡±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤Á´ÄÌ¹ÃÈÄ·¿¤ÎÂç·¿´Ï¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«³¤Ê¼Ââ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ÃÈÄ¤Ë¥Ø¥ê¤ä¹Ò¶õµ¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤âÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤¾å¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼ÍµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤¬»î¸³Ãæ¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ìµ¿Í¿å¾åÄú¡ÊLRUSV¡Ë¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ÎÆüËÜÈÇ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Î§¹Ò¹Ô¤È±ó³ÖÁàºî¤ÎÎ¾Êý¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¾¥²ü¤ä´í¸±³¤°è¤Ø¤Î¿ÊÆþ¤òÌµ¿Í¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¡£
¼ç¤ÊÇ¤Ì³¤Ï´Æ»ë¤äÄå»¡¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÅ»ÒÀï¤äÂÐ´Ï¹¶·â¤Ê¤É¤ÎÌò³ä¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Êì´Ï¤Î¿ïÈ¼´Ï¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Å¨´ÏÂâ¤Ø¤ÎÀèÀ©¹¶·â¤ä¤ª¤È¤êÇ¤Ì³¡¢Ê¬»¶·¿¤Î³¤¾åÀïÆ®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×
¸½ÂåÀï¤Î¼ç¼´¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤Ø¤ÈÃÖ¤´¹¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢³¤ÍÎ¹ñ²È¤ÎÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹çÍýÅª¤ÊÅê»ñ¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢22Ç¯¤Ë¹â»Ô»á¤¬Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡ÖÌµ¿Íµ¡¤âÉ¬Í×¤À¡£ÆÃ¤ËÄå»¡¤Ê¤É¤ËÉ¬Í×¤ÊÌµ¿Íµ¡¤ÎÆ³Æþ¡×¤È¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö±§Ãè¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼Ê¬Ìî¤ÇÁêÅö¤Ê¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬ÀäÂÐÅª¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢±§Ãè¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼Ê¬Ìî¤Ø¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¤âËÉ±ÒÍ½»»¤Ï²ó¤ë¤Î¤«¡£ÊÆ¹ñËÉ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î³¤·³ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢ËÌÂ¼½ß»á¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ûµ¿Åª¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤¬¥µ¥¤¥Ð¡¼¤Ç¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¿¤â·³»öÊ¬Ìî¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ÎÌ±´ÖÊ¬Ìî¤Ç¤âIT¸å¿Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢·³»öÊ¬Ìî¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼Ç½ÎÏ¤â±ÀÅ¥¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ï20Ç¯¡¢ÊÆ±§Ãè·³¤ò»²¹Í¤Ë±§ÃèºîÀïÂâ¤òÁÏÀß¤·¡¢22Ç¯¤Ë¤Ï±§ÃèºîÀï·²¤Ø¤ÈºÆÊÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¿Íºà¤Î¸ü¤ß¤Ç¤ÏÊÆ±§Ãè·³¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤º¡¢¤¤¤Þ¤ÀÀìÌçÀ¤Ï½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¸ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¤È±§Ãè¤ËÂ¿Âç¤ÊÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÈ¯¸À¤Ïà¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶á¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÑ¸ì¤ÎÍåÎó¤Ë¶á¤¯¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÃæ¿È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ú¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë³Ë¡½¡½¡£¹â»ÔËÉ±Ò·×²è¤Î³Ë¿´¡Û
Æ±¤¸ÈÖÁÈÆâ¤Ç¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÀºÌ©Í¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇÛÈ÷¡×¤â¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ä¤é¤ì¤Æ¤â¤ä¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡¢ÀºÌ©Í¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇÛÈ÷¤ÏÀäÂÐ¤À¡£Å¨´ðÃÏÌµÎÏ²½¤ò¤¤¤«¤ËÁá¤¯¤¹¤ë¤«¡×
¡Öº£¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÄ¹µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¤â³«È¯Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Û¤ÜÁ´ÅÚ¤Î¹Ò¶õ´ðÃÏ¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¹ñ»º²½¤Ç¤¤ì¤ÐºÇ¤âÎÉ¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿¹â»Ô»á¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÌÂ¼»á¤Ï»¿Æ±¤¹¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô»á¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Ë¤ÏÃæ¹ñÁ´ÅÚ¤ò¼ÍÄø¤Ë¼ý¤á¤ëÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¶ËÄ¶²»Â®Ê¼´ï¡¢Ä¶²»Â®Ä¹µ÷Î¥½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï³ËÉðÁõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Èó³ËÃÆÆ¬¤ÇÌ¿ÃæÀºÅÙ¤òºÇ¹â¿å½à¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·³»öÈñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¼¡¤°À¤³¦2°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤òÁê¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤Êµ¿Ìä¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤¬ËÜµ¤¤ÇÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿·âÇ½ÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¿ôÀé¤Ë¾å¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ËÌÂ¼»á¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë»î»»¤¹¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ±è´ß°è¤äÃæ¹ñÁ´ÅÚ¤ò¼ÍÄø¤Ë¼ý¤á¤ë³Æ¼ïÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ500È¯°Ê¾å¡¢Ä¶²»Â®¤È°¡²»Â®¤ÎÄ¹µ÷Î¥½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ2000È¯°Ê¾å¡¢¤µ¤é¤ËÍýÁÛ¤ò¸À¤¨¤Ð¶ËÄ¶²»Â®Ê¼´ï500È¯°Ê¾å¡£¹ç·×Ìó3000È¯¤òÈó³ËÀïÎ¬Ê¼´ï¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤ÊÈ¿·âÇ½ÎÏ¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¤À¤¬¸½¾õ¤ÎÎ¦¼«¤ÏÂÐ´Ï¡¦ËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÀìÌçÍ×°÷¤Ï¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤À¡£3000È¯µ¬ÌÏ¤Î±¿ÍÑ¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤ÇËÌÂ¼»á¤ÏÎ¦¼«¤Î¹½Â¤Å¾´¹°Æ¤ò¼¨¤¹¡£¸½ºß¤ÎÂçÎ¦Àï·¿¤ÎÎ¦¼«Ê¼ÎÏ15Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢7Ëü¿Í¤ò¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâ¤ÈÆÃ¼ìÉôÂâÃæ¿´¤Î¡ÖËÉ±ÒÀï·¿¡×¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë°Æ¤À¡£ËÌÂ¼»á¤ÏÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ´ËÜÅªÂç·³³È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È·³»öÅª¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌ´Êª¸ì¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²þ³×¤¬Î¦¼«¤Ë²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡£Î¦¾å¼«±ÒÂâÃæ±ûÂ¨±þ½¸ÃÄ»ÊÎáÉôËëÎ½Ä¹¤òÌ³¤á¤¿Æó¸«Î¶»á¡Ê¸µÎ¦¾Êä¡Ë¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö1Ç¯¤Ç¤ÎÅ¾´¹¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢3¡Á5Ç¯¤«¤±¤ì¤Ð²ÄÇ½¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹â»Ô»á¤Î´êË¾¤ò¼Â¸½¤¹¤ë°Æ¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ãæ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¤Î¤è¤¦¤ÊÁ´ÂÎ¼çµÁ¹ñ²È¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤¬ÅÝ¤ì¤ì¤ÐÂÎÀ©¤¬ÍÉ¤é¤°ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³«Àï¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÀïÎÏ¤ò¤½¤°¤Ù¤¯¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÂÐ¶õËÉ±ÒÎÏ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦1Ëü¿Í¤òÂÐ¶õÉôÂâ¤È¤·¤ÆÁý¶¯¤·¡¢·×8Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂÎÀ©¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¥µ¥Ê¥¨¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òËÜµ¤¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºÆÊÔ¤ÈÁý°÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¦¼«¤Ë¤è¤ëËÉ±Ò¤Î½Å¿´¤ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÈÆÃ¼ìºîÀï¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï²áµî¤Ë¡Ö³Ë¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ãø¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ÈÂçÍÞ»ß¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë°Ê¾å¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î¤¦¤Á¡Ö»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÈÂçÍÞ»ß¤ÈÈó³Ë»°¸¶Â§¤Ï¡ÖÌ·½â¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ËÊ¼´ï¤òÆ±ÌÁ¹ñÆâ¤ËÇÛÈ÷¤·¡¢Í»ö¤Ë¤Ï¶¦Æ±±¿ÍÑ¤¹¤ëNATOÊý¼°¤Îà³Ë¶¦Íá¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÈ¯¸À¤À¡£³Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤¬ÊÝÍ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢É¬Í×»þ¤Ë¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤ÐÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î¡Ö»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤òÎã³°°·¤¤¤¹¤ë¹½ÁÛ¤Ë¶á¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ¤¬³Ë¶¦Í¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¶õ¼«¤¬»ý¤ÄF¡Ý35A¤ò³ËÅëºÜÂÐ±þ¤Ë²þ½¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Î·×²è¶É¤Ç¤¹¡£Â¾¹ñÆ±ÍÍ¤ËÇ§²Ä¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦³ÁÃ«»á¡Ë
NATOÊý¼°¤Îü¥³Ë¶¦Íü¥¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¶õ¼«¤ÎF-35A¤ò³ËÅëºÜÂÐ±þ¤Ë²þ½¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¡ÖÍÞ»ßÎÏ¶¯²½¡×¤¬¸½¼ÂÌ£¤ò»ý¤Ä°ìÊý¡¢¹ñÆâµÄÏÀ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤
¹â»Ô»á¤Ï¡¢¤³¤Î³Ë¶¦Í¤ÎÆ»¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿¹â»Ô»á¤Î¹½ÁÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤«¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï²áµî¤ËÎã¤Î¤Ê¤¤¿Í»ö¤Ë¤âÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È³Ë·³½Ì¡¦ÉÔ³È»¶ÌäÂê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼óÁêÊäº´´±¤Ë¡¢Èø¾åÄêÀµ¡Ê¤ª¤¦¤¨¡¦¤µ¤À¤Þ¤µ¡Ë¡¦¸µ¶õ¾¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤À¡£¼«±Ò´±½Ð¿È¤Ç¡¢¤·¤«¤âµÄ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬¼óÁêÊäº´´±¤Ë½¢¤¯¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£
Èø¾å»á¤Î¿ÍÊªÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ¶õ¼«´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¸½Ìò¤Îº¢¤«¤éÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤Ç¡¢³Ø¼ÔÈ©¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£ÊÆ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ø¤ÎÎ±³Ø·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢ËÉ±ÒÂç³Ø¹»26´ü¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î302Èô¹ÔÂâ¤Ç¤ÏÀ°È÷´´Éô¡¢ÀéºÐ´ðÃÏ»ÊÎá¡¢ËÌÉô¹Ò¶õÊýÌÌÂâ»ÊÎá´±¤òÎòÇ¤¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÊä¿¦¤ÏÊäµëËÜÉôÄ¹¤Ç¤·¤¿¡×
¸µ¶õ¾¤ÎÈø¾åÄêÀµ¼óÁêÊäº´´±¡£¼«±Ò´±OB¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼óÁêÊäº´´±¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ¿õ¿ÍÊª¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ø¤ÎÎ±³Ø·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡¿¼óÁê´±Å¡¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¸µÎ¦¼«¤ÎÆó¸«»á¤âº£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿·¤¿¤ÊÈâ¤¬³«¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÀ¾½ôÅç¤ÎËÉ±Ò¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎOB¤¬Ì±´ÖËÉ±Ò¡¢½»Ì±ÈòÆñ¡¢ÃÏ²¼ÈòÆñ½ê¤ÎÀ°È÷¡¢¼«±ÒÂâ¤È¤ÎÄ´À°¡¢ÀïÆ®ÃÏ°è¤Î»ØÄê¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÌÌ¤Ç³Æ¾ÊÄ£¤òÊäº´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü±¢¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¼«±Ò´±¤¬¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµ¡¹Æ²¡¹¤È´óÍ¿¤Ç¤¤ë·Á¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â»Ô»á¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤äÀ¯¸¢¤Î¿Í»ö¤«¤é¤½¤ÎÌîË¾¤òÃµ¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°½Ð¤Î±ü»³»á¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï·³È÷¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖËÉ±ÒÈñ¤Î¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎËÜ¿ô¤Ï¿ô»ú¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ØÆüËÜ¤ò¹¶·â¤¹¤ì¤ÐÂ»¤ò¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¬¶áÊ¿»á¤ËÀµ³Î¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£ÆüËÜ¤Î¹ñËÉ¤Ç´Î¿´¤Ê¤Î¤ÏÀï¤¦Á°¤ËÀï¤¤¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ëÍÞ»ßÎÏ¤Ç¤¹¡×
¹½ÁÛ¤¬ÁÔÂç¤Ê¥µ¥Ê¥¨¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¡¢¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ²ò¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦¹½À®¡¿¾®Ê÷Î´À¸¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò