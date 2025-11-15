TDR「ディズニー・クリスマス」が今年も開幕！ 大人気“リルリンリン”グッズや注目グルメに大興奮＜取材レポ＞
東京ディズニーリゾートがクリスマスムード一色に包まれるスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」が今年も開幕！ 11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、パーク内ではゲストと一緒に楽しむ特別なパレードやグリーティングをはじめ、この時期だけのスペシャルメニューやグッズが多数展開されます。今回クランクイン！トレンドは、プレスプレビューに参加し、おすすめコンテンツを一気にチェック！ かわいいグッズやおいしいグルメに大興奮した様子をお届けします。
【写真】ミッキーマウスたちがクリスマス衣装で大集合！ 「ディズニー・クリスマス・グリーティング」の様子
■パークコーデをクリスマス仕様に☆
今年の「ディズニー・クリスマス」は、東京ディズニーランドのパレードを10年振りに刷新。サンタクロースとエルフたちによって生み出されたおもちゃたちが、ミッキーマウスらディズニーの仲間たちと一緒に、ゲストと楽しく遊ぶ愉快でマジカルなパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」が開催されるほか、東京ディズニーシーでは、ミッキーマウスやダッフィー、サンタクロースたちがクリスマスのオーナメントで彩られた船に乗りメディテレーニアンハーバーに登場する「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演します。
寒空の下でパレードを待つのがつらいこの季節。東京ディズニーランド「ディズニー＆カンパニー」には、冬のパークを温かく過ごせるスペシャルグッズがずらりと並んでいました。
中でも取材陣から「かわいい！」の声が止まなかったのが、この時期だけ会えるクリスマスの妖精“リルリンリン”のアイテム。今年は新色の“くすみミント”が仲間入りしてかわいさがよりアップしたラインナップは、パーク内で身に着けているゲストをたくさん見かけました。セーターやマフラー、イヤーマフなどモコモコ素材のアイテムは手触りもよさそう！
さらに店内には、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」の新衣装をまとったミッキーマウスたちの「ぬいぐるみバッジ」や、クリスマスらしいデザインの「カチューシャ」、自宅のデコレーションにもぴったりな「リース」などが勢ぞろい。家族や友人など、大切な人との思い出作りにいかがでしょう。
■この時期だけの体験
続いては、まるでクリスマスのごちそうのようなスペシャルメニューを紹介します。東京ディズニーランドの「グランマ・サラのキッチン」では、オムライス、エビフライ、ピーカンナッツのケーキが一度で堪能できる「スペシャルセット」（ソフトドリンク付）を提供。エビの風味が香るトマトクリームソースとふわふわたまごに包まれたバターライスの相性が抜群なうえ、サクサクのエビフライや星形チーズの濃厚な味わいが楽しめる贅沢感がたまらない一品です。
また、ピーカンナッツのカリッとした食感がアクセントになるチーズケーキも、なめらかな舌触りでおいしい！ オムライスを完食した後でもペロリと食べてしまいました。
一方の東京ディズニーシーでは、ローストビーフ、トリュフ風味のマッシュポテト、チーズを挟んだスペシャルサンドにフレンチフライポテトとソフトドリンクをセットにした「スペシャルセット」がオススメ。一口食べた瞬間に広がるトリュフの風味とたっぷり入ったローストビーフは食べ応え抜群で、個人的にイチオシのスペシャルグルメでした。
加えて両パークでは、リルリンリンのミニスナックケースとグミキャンディーがセットになったかわいらしい商品も展開中。くすみミントとホワイトの2色が用意されていたので、今回筆者は新色のくすみミントを選びました。ちょこんとしたお座りポーズがかわいい！
■この時期だけの体験
それから東京ディズニーシーでは、クリスマスムードをさらに盛り上げるアトモスフィア・エンターテイメントを実施中。クリスマスの楽曲をアカペラで披露し、美しいハーモニーを届ける「クリスマスキャロラーズ」、にぎやかな演奏を披露するスペシャルバンド「ホリデーワンダーバンド」、クラリネットとアコーディオンの3人組による生演奏「ホリージョリートリオ」は、いずれもライブ＆パフォーマンスならではの迫力を存分に感じることができるでしょう。
そのほか、東京ディズニーランドのワールドバーザル中央にそびえ立つ高さ約15mのクリスマスツリーや、アメリカンウォーターフロントを温かい光で包み込むクリスマスツリーをはじめ、パーク内各所のクリスマスらしいデコレーションも注目。
この時期の東京ディズニーリゾートだけで体験できる、ロマンチックなパークタイムを満喫してみては？
