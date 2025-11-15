北海道紋別市の放火事件で逮捕された男の関係者が、２０２５年に死亡火災が起きた上富良野町のアパートを所有していることが分かりました。



警察が男の関連を慎重に捜査しています。



燃え広がる激しい炎と舞い上がる火の粉。



柱も崩れ落ちています。



３年前、紋別市で起きた火事です。



放火の疑いで送検されたのは、旭川市の自称・会社役員、青山篤容疑者と、いずれも住所不定・無職の稲葉寛容疑者、深町優将容疑者です。





３人は２０２２年８月、紋別市にある空きビルと、併設する倉庫に放火した疑いが持たれています。

建物の借主だったという青山容疑者は火が消えた後、実況見分に立ち会っていました。



燃えた建物の近所に住む人は、青山容疑者が謝罪に訪れたと話します。



（近隣住民）「誠心誠意謝っていると思ったよね。その時は漏電だと言っていたから仕方ないと思っていたけど、そのうち放火だと騒ぎだした。私は変だなと思っていた」



一方で、青山容疑者の関係者はー



（青山容疑者の関係者）「保険金はおりたと言っていた。５０００万円」



警察は保険金目的の放火とみて捜査しています。



また、新たな事実もー



（林記者）「ことし４月に火災があった現場です。このアパートの持ち主が放火で逮捕された男の関係者でした」

２０２５年４月、上富良野町扇町１丁目で起きたアパート火災。



今回、放火の容疑で逮捕された３人のうち、稲葉容疑者と元保険調査員の深町容疑者は、岡山や岐阜など全国で同様の犯行を繰り返したとして起訴されています。



このうち稲葉容疑者は、上富良野町で東京都の７２歳の男性が死亡する火災が起きたアパートの所有者の関係者であることがわかったのです。



（火事を目撃した人）「ご年配の人が左側の一階に一人で住んでいました。本州から来られたのかな。夏のうちはずっといたけど冬は寒いから帰っていたんですかね」



捜査関係者によりますと、この火災について稲葉容疑者の関与がなかったか慎重に調べているということです。