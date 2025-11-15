10月31日、およそ26年の時を経て、未解決だった名古屋市の殺人事件の容疑者が逮捕されました。福岡市では、24年前に高齢の夫婦が殺害された事件が未解決のままとなっていて、被害者遺族は今も解決を願い続けています。

■藤堂早苗さん（70）

「なんで両親が殺されなければならなかったのか、その真実が知りたい。」



藤堂早苗さん（70）は24年前、離れて暮らす両親を突然、奪われました。





2001年2月26日、福岡市東区若宮で、藤堂さんの両親である金丸金次郎さん（当時80）と妻の愛子さん（当時73）が、自宅で何者かに首を絞められるなどして殺害されているのが見つかりました。部屋には物色した跡があり、警察は強盗殺人事件として捜査しています。足跡などから複数の人物による犯行とみられていますが、発生から24年がたった今も解決には至っていません。

■藤堂さん

「お願いします。ありがとうございます。」



関東に住む藤堂さんは毎年、両親の命日に合わせて、現場近くの駅や商業施設で情報提供を呼びかけてきました。



有力な情報を提供した人に支払う懸賞金は、警察庁が指定する事件であれば国が負担しますが、指定を受けていないため、藤堂さんが自身で工面した250万円を支払う覚悟です。懸賞金のための貯金を切り崩すことがないよう、70歳になった今もパートで働いています。



■藤堂さん

「実際に自分では捜査ができない。地元（福岡）にいれば年に何回かはチラシ配りができるかもしれませんが。できることは懸賞金を少しですが、出すくらいです。」



ただ、ことし警察に寄せられた情報はわずか2件です。希望が見えないまま時だけが過ぎていました。しかし。

■愛知県警の会見

「本日、発生から約26年の時を経て、被疑者を殺人罪で通常逮捕しました。」



愛知県名古屋市でおよそ26年間、未解決だった高羽奈美子さん殺害事件で、10月31日、容疑者の女が逮捕されたのです。



■藤堂さん

「自分のことのようにうれしくて、やったと跳び上がって、涙がにじんできました。」

事件現場の家を地域の集会所に

殺人など凶悪事件の時効撤廃に力を尽くした被害者遺族団体「宙の会（そらのかい）」。藤堂さんはこれまで、高羽さんの夫の悟さんらとともに活動してきました。



悟さんは「いつか犯人を現場に立ち会わせるため」と、事件現場のアパートを借り続けてきました。藤堂さんもまた、事件現場となった両親の自宅を地域の集会所として残し続け、事件解決の糸口にしたいと願っています。

■藤堂さん

「逮捕された時に何もないより、かたちだけでも現場が残っていれば、捜査がやりやすいのではと思います。（名古屋の事件の容疑者逮捕は）諦めないで粘り強くモチベーションを持ち続けたことで、私も一つ勇気をもらえました。犯人を見つける、両親に報告したいという気持ちは持ち続けたいと思っています。」



事件発生から24年がたった今も解決を願い続ける藤堂さん。ささいなことでもかまわないと、情報提供を呼びかけています。連絡先は東警察署で、電話番号は092-643-0110です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月10日午後5時すぎ放送