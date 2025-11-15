超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #6』が11月14日に配信。「自称・面白いの伝道師」が一流企業から真っ二つの評価を受けた。

【映像】「面白いの伝道師」のプレゼン

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

明治大学法学部に通う永井匠美（ながい・たくみ）さんは「面白いの伝道師」と自己紹介。日頃の些細な出来事から面白いを発掘し、それを伝え、共感を呼ぶことができると語った。その力を鍛えたのが東京ディズニーリゾートのアルバイトとして「一歩先の気遣い」などを意識した日々だという。例えば道案内を求められた際にも相手の要望に察する力でもって応じるなど「自分がつけられる付加価値」を追い求めてきた。そんな永井さんは自身の叔父が取った美容特許の広報活動のためにPR動画を作り、認知度の拡大にも努めたとアピールした。

「面白い」と「おもてなし」はどのように繋がっていますか？

平井恵子（日本航空株式会社 客室乗務職 統括マネジャー（サービス品質ディレクター））：察する力など期待を超えようと考え抜いたきっかけはあるのでしょうか？

永井：大学受験が終わってディズニーに行った時に、キャストの方が声をかけてくれてハイタッチをした時に、本当に元気になった気がした。ここが接客の最高峰だと感じ、僕は大学生になったら接客がしたかったので、どうせ接客するなら最高峰だと思うディズニーで働きたいと考えました。

白坂ゆき（株式会社CaSy 取締役CHRO）：永井さんの中で、「面白い」と「おもてなし」はどのように繋がっていますか？

永井：自分は相手に伝わってはじめて物やサービスは完成すると思っています。客観的な視点、相手に合わせた説明ができないと自分の面白いが伝えられない。だから自分の面白いが伝えられないということは、それは自分の中で完成品ではなくなってしまう。だから相手の世代に合わせた説明などを意識しています。

白坂：「面白い」とは相手と共有できるもの。そして、相手と共有するために相手の言葉を使うなど、相手のバックグラウンドに思いを馳せることなどをされていると理解しました。

「今日一番ですね」と絶賛

企業の採点は、上が10点、下が3点とばらついた。

「3点」をつけた日本航空株式会社は「すごく弁が立つ。相手に対して自分のやりたいことを表現する素晴らしい能力だと思うが、自分が面白いと思うことと相手が面白いと思うことが一致しないことがけっこうあるのでは、と感じた」と辛口の評価をくだした。

「10点満点」をつけた株式会社CaSyは「今日一番ですね。相手と共有できたことを面白いというその行動はおもてなしだ。CaSyはおもてなしの会社です。出自の異なる海外のキャストさんとともにおもてなしを分かち合い、それを提供していくチャレンジを彼とともにしたいと思い、10点をつけました」と絶賛した。