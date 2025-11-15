これが世界を制した男の力だ、勢いが止まらない。11月14日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合ではEX風林火山・内川幸太郎（連盟）が出場。激しい打ち合いを制し、個人2連勝、今期5勝目を飾った。

当試合は起家から渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）、内川の並びでスタート。東1局では内川に親の松本が8000点（＋1000点）を振り込み好スタートを切ると、続く東2局でも内川に松本が5200点放銃した。東3本場では親の逢川に浅見が12000点（＋1000点）献上した。東3局1本場では浅見の待ち牌を松本が掴み、8000点（＋300点）を振り込んだ。さらに東4局では松本が先制リーチで仕掛けるも、追ってリーチ宣言をした内川の待ち牌を松本が掴み3900点（＋1000点）を献上した。

1番手内川、2番手逢川で迎えたオーラス、その差は8000点だ。そんな中で、逢川と松本のめくり合いがぼっ発し最後は逢川に松本が2600点（＋1000点）を放銃、松本はこの日6度の放銃と苦渋をなめることとなった。

これで個人2連勝となった内川。この日の対局を「結構、序盤から離れる展開となって、自身が東場は席巻してアガリ続けられて、非常にいい状態で南場戦えるかなと思ったのですが、ただではトップ取らせてくれなく。ヒヤッとする場面もあったんですけど、良い結果になって最高です」と振り返った。

首位を走るEX風林火山。内川のトップで622.2ポイントとなった。内川が「非常にいい状態でここまで来られています。誰が出てもトップを取れるような、チーム全体が好調の風に包まれておりますので、この風を止ませないように、1ポイントでも多く稼いでいきたいと思います！」と言ってから、爽やかな笑顔を見せると、ファンは「トップおめでとう！」「うっちーかっこいい！」などの声を上げていた。

1着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）4万5200点/＋65.2

2着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会）4万1800点/＋12.6

3着 赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）2万1100点/▲14.4

4着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）▲8100点/▲51.5

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

