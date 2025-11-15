藤本美貴、旬の食材使った“栄養満点”の夜ごはんを披露「彩り豊かですごい！」「最高な夕食」
タレントの藤本美貴（40）が13日、自身のインスタグラムを更新。栄養満点な手料理が並ぶ夜ごはんを披露した。
【写真】「彩り豊かですごい！」旬の食材を使った“栄養満点”夜ごはんを披露した藤本美貴
藤本は「ご馳走様でした」とつづり、肉やアスパラガス、にんじん、きゃべつなどの野菜が彩り豊かに盛られた1品や、里芋を使った料理などが並ぶ食卓ショットをアップ。野菜たっぷりで健康的な夜ごはんを披露し、家庭的な一面をのぞかせた。
投稿からは、「里芋が旬なのねー たくさん色んなところから頂くわー」と旬の食材をうれしそうに味わう藤本家の様子がうかがえる。
コメント欄には、「栄養ありで最高な夕食」「すごく料理上手ですね」「彩り豊かですごい！栄養バランスばっちり」「タンパク質がしっかり取れてるし野菜もたくさん バランスの良いお食事」「旬の食材をいただくお食事は、心も豊かになりますね」など、栄養バランスが考えられた献立を称賛する声が相次いで寄せられている。
