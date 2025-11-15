¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ï¿Íµ¤ÇöÇÏ¤Î·ìÅý¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡¡ËÜÌ¿¤ÎÍÇÏµÇ°ÇÏ¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ËÂÐ¹³¤·¤½¤¦¤Ê£²Æ¬¤Ï¡©
¡¡11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐ°Ê¾åÌÆÇÏ¤Ë¤è¤ë£Çµ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Ê¼Ç2200£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î£ÇµÍÇÏµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤ò¾¡¤Á¡¢Á°Áö¤Î£Ç¶¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÎ×¤à¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬¿Íµ¤¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²´ÇÏ¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ£ÇµÀïÀþ¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÇÏ¤À¤¬¡¢ÌÆÇÏ¸ÂÄêÀï¤ÏºòÇ¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤ò¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤¬ÍÇÏµÇ°¤Ë½ÐÁö¤·¤¿Îã¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÍÇÏµÇ°¤ò¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï¡Ö³Ê¾å¡×¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¶¥ÇÏ¤Ï³Ê¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¡£·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç·ãÁö¤·¤½¤¦¤ÊÇÏ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É·Ï¤À¡£¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É·Ï¤ÎÌÆÇÏ¤¬ºÇ¤â¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë£Çµ¤¬¤³¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ç¡¢27Àï£²¾¡¡¢£²Ãå£´²ó¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢2019¡¢20Ç¯¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡ÊÉã¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¡Ë¤¬Ï¢ÇÆ¡£2017¡Á19Ç¯¤Ë¥¯¥í¥³¥¹¥ß¥¢¡ÊÉã¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¤¬£²Ãå¡£2022Ç¯¤Ë¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡ÊÉã¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¡Ë¤¬£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥Ã¥¡¼¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Ï2019Ç¯¤¬£³ÈÖ¿Íµ¤¡¢2020Ç¯¤¬£±ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥í¥³¥¹¥ß¥¢¤Ï2017Ç¯¤¬£¹ÈÖ¿Íµ¤¡¢2018Ç¯¤¬£¹ÈÖ¿Íµ¤¡¢2019Ç¯¤¬£·ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Ï12ÈÖ¿Íµ¤¤«¤é¤Î£²Ãå¿Íµ¤Çö¤Ç¤Î·ãÁö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤â²¿Æ¬¤«¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É·Ï¤ÎÇÏ¤¬½ÐÁöÍ½Äê¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÉ®¼Ô¤¬ËÜÌ¿¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥ô¥§¥ë¥ß¥»¥ë¡ÊÌÆ£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦µÈÂ¼·½»Ê±¹¼Ë¡Ë¤À¡£
½é¤Î½Å¾Þ¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦¥ô¥§¥ë¥ß¥»¥ë¡¡photo by Sankei Visual
¡¡Æ±ÇÏ¤ÎÉã¤Ï£ÇµµÆ²Ö¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ê¤É£Çµ¥ì¡¼¥¹¤ò£¶¾¡¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡£Êì¤ÎÉã¥³¥ó¥Ç¥å¥¤¥Ã¥È¤ÏÊÆ£ÇµBC¥¿¡¼¥Õ¡Ê¼ÇÌó2400£í¡Ë¡¢£Çµ±Ñ¥»¥ó¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¡Ê¼ÇÌó2900£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¤À¡£¼Ç¤ÎÃæÄ¹µ÷Î¥¥¿¥¤¥×¤¬¹ç¤¦·ìÅý¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×»º¶ð¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ç¤Ï£´Áö¤·¤ÆÇÏ·ôÍí¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢»º¶ð¤¬2¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤È¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢Éã¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¡¢Êì¤ÎÉã¥á¥¸¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÇÛ¹ç¤¬Æ±¤¸¤À¡£
¡¡»º¶ð¤Ë¤Ï¡¢£Çµ¥ª¡¼¥¯¥¹¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥æ¡¼¥Ð¡¼¥ì¡¼¥Ù¥ó¡¢º£²ó¤ÈÆ±¤¸¼Ç2200£í¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿º£Ç¯¤Î£ÇµÊõÄÍµÇ°¡Êºå¿À¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ê¤É¤¬¤ª¤ê¡¢¤³¤Îµ÷Î¥¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¾ò·ï¤À¡£¤Þ¤¿¡¢2007Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ä¡¢Á°½Ò¤Î¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤ÈÆ±ÌÆ·Ï¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡¥ô¥§¥ë¥ß¥»¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´£´¾¡¤¬¼Ç2500£í¤«2600£í¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¡£½Å¾Þ¾¡¤Á¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£Ç¯¤Î£Ç·¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ó¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç3400£í¡Ë£³Ãå¡¢£Ç¶µþÅÔÂç¾ÞÅµ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î½Å¾Þ£²Àï¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²´ÇÏº®¹çÀï¤À¤Ã¤¿¡£Á°Áö¤Ïº£²ó¤ÈÆ±¤¸µþÅÔ¤Ç¡¢Ã±¾¡90.8ÇÜ¤Î15ÈÖ¿Íµ¤¤È¿Íµ¤¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤È£°ÉÃ£²º¹¤È¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µþÅÔ¥³¡¼¥¹¤Ï£³ºÐ£µ·î¤Ë½ÐÁö¡Ê2000£í¡Ë¤·¤Æ£µÃå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ³Ê²½¤·¤¿¸½ºß¤ÏÆÀ°Õ¾ò·ï¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£¡Ú¤â¤¦£±Æ¬¤ÏµþÅÔ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë£³ºÐÇÏ¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦À¾Â¼¿¿¹¬±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤ÎÉã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÏºòÇ¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ç¡¢12ÈÖ¿Íµ¤¤«¤é£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥é¥ô¥§¥ë¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Êì¤ÎÉã¥¥È¥¥¥ó¥º¥¸¥ç¥¤¤Ï¡¢±Ñ£Çµ¥¨¥¯¥ê¥×¥¹£Ó¡Ê¼Ç1990£í¡Ë¤Ê¤É±Ñ°¦¤Ç£Çµ¤ò£´¾¡¤·¡¢2018Ç¯¤ÎÁ´²¤Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ëµ±¤¤¤¿¥í¥¢¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Ì¾¼ï²´ÇÏ¤À¡£Éã·ÏÁÄÉã¤Î¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¤Î£Çµ»©·î¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡ËÇÏ¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ì¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹ÇÛ¹ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¤Ï½Å¾Þ¾¡¤Á¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢£Çµºù²Ö¾Þ¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÏ¡££Ç·¤¤µ¤é¤®¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë£ÇµÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç£´Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥µ¥È¥Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¼¡¤°£²Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµþÅÔ¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ì¤¾¡ÍøÀï¡Ê¼Ç2000£í¡Ë¤ò´Þ¤à£³Àï£±¾¡¡¢£²Ãå£²²ó¤ÇÏ¢ÂÐÎ¨100¡ó¡£Á°Áö¤Î£Ç¶»ç±ñ£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ï£¸Ãå¤ÈÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¾õÂÖ¤âËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£µþÅÔ¤Î³°²ó¤ê¤ÏÆ±ÇÏ¤Ë¹ç¤¦¾ò·ï¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×»º¶ð¥ô¥§¥ë¥ß¥»¥ë¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¤Î£²Æ¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£