¡½¡½²¼È¾´ü¤Î¡ÖÌÆÇÏºÇ¶¯·èÄêÀï¡×¤È¤Ê¤ë£Ç£É¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤¬11·î16Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸½Ìò»þÂå¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ç»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÀï¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÀ¾¡Ë¼«Ê¬¼«¿È¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ëµ³¾è¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À£´ºÐ¡Ê¸½£³ºÐ¡£¢¨2001Ç¯ÅÙ¤«¤é¹ñºÝ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¤¨Ç¯¤«¤éËþÇ¯Îð¤ËÊÑ¹¹¡ËÌÆÇÏ¸ÂÄê¤Çµ÷Î¥¤â2400£í¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¸¥í¥é¥â¡¼¥Ì¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ»Ë¾å½é¤ÎÌÆÇÏ»°´§¤òÃ£À®¤·¤¿»þ¡Ê1986Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤ÇÃç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿Çðºê¡ÊÀµ¼¡¡Ëµ³¼ê¤¬¡¢Æ±ÇÏ¤Î¥¥ã¥ê¥¢Á°È¾¤Ëµ³¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Åö»þ¤Î¡ÖÌÆÇÏ»°´§¡×ºÇ½ªÀï¤È¸À¤¨¤Ð¡¢½©²Ú¾Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥á¥¸¥í¥é¥â¡¼¥Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çðºêµ³¼ê¤È²¿¤«¤ªÏÃ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡Åìµþ¤À¤Ã¤¿¤«¡¢Ãæ»³¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤«¤éÈþ±º¤Øµ¢¤ë¥Ï¥¤¥ä¡¼¤ËÇðºêµ³¼ê¤ÈÆ±¾è¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡ÊÇðºêµ³¼ê¤¬¡Ë¡Ö¤¢¤ÎÇÏ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³Í¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²ÏÆâÍÎµ³¼ê¤Ë¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥á¥¸¥í¥é¥â¡¼¥Ì¤Ïºù²Ö¾Þ¤È¥ª¡¼¥¯¥¹¤òÀ©ÇÆ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤â¾¡¤Ã¤Æ»°´§ÌÆÇÏ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¿È¶á¤Çº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿µ³¼ê¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢º£¤Ç¤â¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤È¸À¤¦¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¤¢¤ÎÇÏ¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤µ¤Æ¡¢1996Ç¯¤Ë½ÐÁö»ñ³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê»Ü¹Ôµ÷Î¥¤â2200£í¤ËÊÑ¹¹¡Ë¡¢¸½ºß¤Ï£³ºÐ°Ê¾å¤ÎÌÆÇÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁè¤ï¤ì¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡£º£Ç¯¤Î½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀ¾¡¡£Ç£É£²¾¡ÇÏ¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤¬¼ÂÀÓÅª¤Ë¤Ï£±Ëç¤â£²Ëç¤â¾å¤ÎÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÇÏ¤¬¤¤¤ë¤Î¤È¤¤¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢"¥ì¥¬¥ì¥¤¥évsÂ¾¤Î15Æ¬"¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Î¼è¼Î¤¬ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡Ãæ»³¤Ç¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ¾¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤ÎÁö¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤³¤Î½©½éÀï¤ÎÁ°Áö¡¢£Ç¶¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡Ê£¹·î21Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Ë¿Ê¶¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¡¢"Âç¿Í¤ÎÇÏ"¤Ø¤È¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤¿¶¯¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÄ¾Àþ¤ÇÇÏ·²¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤µ¤Ð¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ù¤·¤¤£µÃå¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÇÔÀï¤âÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢¿Ø±Ä¤ÏÄ´À°¤ò¹©É×¤·¤ÆÂÐºö¤òÎý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¤ÎÀã¿«¤òÀ²¤é¤¹²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ò¤ª¤Ó¤ä¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡¢"ÂÇÅÝ¥ì¥¬¥ì¥¤¥é"¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤ÊÉúÊ¼¸õÊä¤Ê¤É¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡£Ç£É½©²Ú¾Þ¡Ê£³Ãå¡£10·î19Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤â¸Ä¿ÍÅª¤ËÃíÌÜ¤·´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ì¡¼¥Ì¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤È¡¢²Æ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Î£ÇIII¥¯¥¤¡¼¥ó£Ó¡Ê£¸·î£³Æü¡¿»¥ËÚ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç£²Ãå¡¢£Ç¶»¥ËÚµÇ°¡Ê£¸·î17Æü¡¿»¥ËÚ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤â£²Ãå¤È¹¥Áö¤·ÃÏÎÏ¶¯²½¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÊÌÆ£µºÐ¡Ë¡£¤³¤Î£²Æ¬¤ò¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ÎÁê¼ê¸õÊä¤È¤·¤ÆÍÎÏ»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦£±Æ¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇÏ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥¢¥¨¡¼¥ë¥ó¥°¡ÊÌÆ£µºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£Æ±ÇÏ¤ÏÉî¤ì¤Ê¤¤ÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·êÇÏ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ç¤Î°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥§¥¢¥¨¡¼¥ë¥ó¥°¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¢¥¨¡¼¥ë¥ó¥°¤Î¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡Ö¥Þ¥¤¥Í¥ë·³ÃÄ¡×¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×»º¶ð¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÇÏ¤â¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Ä¤Ä¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿Ã¡¤¾å¤²¥¿¥¤¥×¡£ºò½©¤«¤é½Å¾ÞÀïÀþ¤Çº¹¤Î¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÌÆÇÏ¸ÂÄê½Å¾Þ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÄê´¶¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°Áö¤Î¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¤Ç¤Ï¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤òÉ®Æ¬¤È¤·¤¿¶¯Å¨Áê¼ê¤Ë¡¢£³¥³¡¼¥Ê¡¼¼êÁ°¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÁá¤áÀèÆ¬¤ËÎ©¤ÄÀÑ¶ËÅª¤Ê¶¥ÇÏ¤òÈäÏª¡£¤¢¤ï¤ä¤Î£´Ãå¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤ÀïË¡¤Ë¤â¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¡¢ÆâÍÆ¤ä·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ç¤âÉî¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡Èá´ê¤Î£Ç£ÉÀ©ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëÃ°ÆâÍ´¼¡µ³¼ê¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤â¹þ¤ß¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Î¡Ö¥Ò¥â·ê¡×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¢¥¨¡¼¥ë¥ó¥°¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£