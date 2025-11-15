¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤ÎËÜÌ¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¡¡¡ÖÃæ»³°Ê³°¡×¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«
¡¡£Ç£ÉÍÇÏµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤Ê¤É²´ÇÏº®¹ç£Ç£É¤ò£²¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¸½ÌòÌÆÇÏ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¼ÂÎÏ¡¢¼ÂÀÓ¤È¤â¤Ë¶þ»Ø¤ÎÂ¸ºß¤À¡£Á°Áö¤Î£Ç¶¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡Ê£¹·î21Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤ª¤è¤½£³¥«·î¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌÆÇÏ¤Ë¤Ï²á¹ó¤È¤â¸À¤¨¤ë¶ÔÎÌ57kg¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Î½ÐÁö¡£¤·¤«¤â¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ï½ÐÉé¤±¤·¤Æ¡¢¸åÊý¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç±Ô¤¤ËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æº¹¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£¤½¤Î¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î²´ÇÏ¤â½¸¤¦°ìÀï¤Ç¡¢£±ÇÏ¿È£´Ê¬¤Î£±º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î´°¾¡·à¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶¯¤µ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢º£½µËö¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë£Ç£É¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Ê11·î16Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤â¡ÖÆñ¤Ê¤¯¾¡¤Æ¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Á°Áö¤Î¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¤ò´°¾¡¤·¤Æ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤ËÎ×¤à¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î"¶¯¤¤"¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£²´ÇÏÁê¼ê¤Ë¤Ï£Ç£É¤Î±É´§¤ò¤Õ¤¿¤Ä¤â¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÌÆÇÏ¸ÂÄê¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡Àµ³Î¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢£Ç¶¤È£Ç£É¤ò£±²ó¤º¤ÄÁö¤Ã¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë£µÃåÇÔÀï¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤âÃ±¾¡£±ÇÜÂæ¤ÎÃÇÁ³¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ËºÜ¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤ÇÇÏ·ô·÷Æâ¤Ë¤µ¤¨Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÇÔ¤ì¤¿£²Àï¤È¤Ï¡¢ºò½©¤Î¥í¡¼¥º£Ó¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡£¥í¡¼¥º£Ó¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌÆÇÏ¸ÂÄê¤Ë¤·¤Æ£³ºÐÇÏ¸ÂÄê¤Î°ìÀï¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢²´ÇÏ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÌÀ¤é¤«¤ËÁê¼ê¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥ì¡¼¥¹¤â¤Û¤È¤ó¤É¸«¤»¾ì¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÉé¤±¤¿¡£
"¥ª¥È¥³¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤¬¡¢¥ª¥ó¥Ê¤Ë¤Ï¼å¤¤"¡½¡½¤Þ¤ë¤ÇÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Î¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ï¥¥ã¥é¤ò¤É¤¦Íý²ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£´ØÀ¾¤Î¶¥ÇÏÀìÌç»æµ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤ËºòÇ¯¤ÏÌÆÇÏ¸ÂÄêÀï¤Ç£²²óÂ³¤±¤Æ¡¢¤é¤·¤«¤é¤ÌËÞÁö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬ÌÆÇÏ¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤è¤ê¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÃæµþ¡¢µþÅÔ¤È´ØÀ¾·÷¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤³¤Î£²Àï¤ÎÂ¾¤Ë¤âº£Ç¯¡¢´ØÀ¾·÷¤Î£Ç£ÉÊõÄÍµÇ°¡Ê£¶·î15Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤Ç£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é11Ãå¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç"´ØÀ¾·÷¤Î¶¥ÇÏ¤Ë¼å¤¤"¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í¢Á÷¤Ê¤Î¤«¡¢ÇÏ¾ì¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò´Þ¤á¤¿´Ä¶¤Ê¤Î¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢´ØÅì¤ÎÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï£Ç£É£²¾¡¤ò´Þ¤á¤Æ£´Àï£³¾¡¡£¤½¤ÎÅÀ¤ËÃí»ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ»³¤Ç¤Ï¤á¤Ã¤Ý¤¦¶¯¤¤¤¬¡¢Â¾¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÇÏ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡»×¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µÆ²Ö¾Þ¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡¢ÊõÄÍµÇ°¤È£³¤Ä¤Î£Ç£É¤òÀ©¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢Â¾¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Öºå¿ÀÈÖÄ¹¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤â¤½¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡¢Ãæ»³¤Ç¤ÏÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÃæ»³¥ª¥ó¥ÊÈÖÄ¹¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ï¶ì¼ê¤Ê´ØÀ¾·÷¤¬ÉñÂæ¡£Á°Áö¤Î¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¤Ç¤Î¶¯¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿®ÍÑ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£Àè¤ÎÀìÌç»æµ¼Ô¤¬À¼¤òÀø¤á¤Æ¸À¤¦¡£
¡Ö¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Îº£Ç¯¤ÎºÇÂçÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÃæ»³¤Ç¤ÎÍÇÏµÇ°¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ç¤¹¡£¤æ¤¨¤Ë¿Ø±Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤½¤³¤Ø»ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤â¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¤Ð¡¢ºÆ¤ÓËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÎÆó¤ÎÉñ¤È¤Ê¤ë´í×ü¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·È¿ÂÐ¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¤È¤¢¤ë¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£Ç£É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â¾ï¤Ë¾å°Ì¤òÁè¤¦ÌÚÂ¼Å¯Ìé±¹¼Ë¡£²áµî¤Ë£³ÅÙ¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤¿´ØÀ¾¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯²¿¤é¤«¤Î¾¡»»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¼ê¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï¡¢¶ì¼ê¤Ê´ØÀ¾·÷¤Î°ìÀï¤Ç£³¤ÄÌÜ¤Î£Ç£É¤Î·®¾Ï¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Ç®¤"¥ª¥ó¥Ê¤ÎÀï¤¤"¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£