自覚症状が全くない中、会社の健康診断をきっかけに「急性リンパ性白血病」が判明し、緊急入院となった山添さん。「白血病＝死」ではないと知りつつも、厳しい抗がん剤治療と脱毛に大きなショックを受けます。腸閉塞や脳膿瘍といった副作用で治療が計画通りに進まず、もどかしい闘病を経験。しかしその中で「ずっと走り続けるだけが人生ではない」という境地に達しました。病を新たな視点に変えた山添さんの9ヶ月の入院生活と心の軌跡を紹介します。

体験者プロフィール：

山添 真貴子

1974年東京都生まれ。大学卒業後、ITコンサルティングファーム、監査法人、環境コンサルファームと外資系企業を渡り歩き、米コロンビア大学で行政学(環境政策)修士課程を修了。帰国後、国内系の総合シンクタンクに入社し、サステナビリティ経営を専門とするコンサルタントとして活躍。30代で出産し、2人の娘を育てながらプロジェクトマネージャーとして多忙な日々を送っていたが、健康診断で急性リンパ性白血病が発覚。2018年7月末~2019年4月まで大学病院に入院し、9カ月にわたる抗がん剤治療を乗り越え退院。2021年10月に復職。著書に「経営コンサルタントでワーキングマザーががんにかかったら」（東洋経済新報社、2021）がある。

記事監修医師：

原田 介斗（東海大学医学部血液腫瘍内科）

覚悟のベリーショート

編集部

最初に不調や違和感を感じたのはいつですか？

山添さん

特に自覚症状はなく普通に生活していました。病気がわかったきっかけは、会社の健康診断です。

編集部

受診から、診断に至るまでの経緯を教えてください。

山添さん

健康診断を受けた数日後に電話があり、「白血病の疑いが強い」とクリニックの医師から説明を受けました。翌日、大学病院で精密検査を受け、急性白血病であることが判明したので、緊急入院しました。定期健康診断を受けてから、1週間ほどでした。

編集部

どんな病気なのでしょうか？

山添さん

私がかかったのは、急性リンパ性白血病です。いわゆる「血液のがん」で、ステージ等はありません。

編集部

どのように治療を進めていくと医師から説明がありましたか？

山添さん

入院後、約2週間は検査を重ねて急性リンパ性白血病のタイプを特定してから、治療についての説明を受けました。治療方針としては、抗がん剤治療での化学療法のみを行い、骨髄移植は不要とのことでした。昔のイメージのように「白血病＝死」ではないですが、治すには時間がかかる、入院は最低半年になるだろうと言われました。

編集部

そのときの心境について教えてください。

山添さん

非常に厳しい抗がん剤治療になると聞き、目の前が真っ暗になりました。副作用のひとつに脱毛があるとも説明があり、ものすごいショックを受けました。ですが、同時に覚悟を決めた自分もいて、真っ先に院内の美容院に行きベリーショートにしました。治療開始前に予測される副作用、脱毛に対してできるだけの準備をしたいと、懸命に頭と体を動かしていたことを覚えています。また、当時小学生と中学生だった2人の娘のこともたくさん考えました。

「ずっと走り続けるだけが人生ではない」

編集部

治療や闘病生活の中で、何か印象的なエピソードなどあれば教えてください。

山添さん

治療の最初の段階である寛解導入療法の際、抗がん剤治療による副作用が発生しました。腸閉塞でとてつもない腹痛に襲われましたし、脳の膿瘍による右手の麻痺が出た時には、膿瘍の治療で2カ月近く抗がん剤治療をストップするなど、治療は計画通りには進みませんでした。当初の説明では、化学療法のみを行い骨髄移植は不要とのことでしたが、予定通りに抗がん剤治療が進められなかったので、骨髄移植も検討せざるを得ない状況に陥りました。その際にセカンドオピニオンを聞きに行ったのですが、その先生の話の中に、「白血病は食べて、筋力を維持した患者が治る」というシンプルな言葉があり、意識して過ごすようになりました。

編集部

その後はどのように治療されましたか？

山添さん

結局、骨髄移植はせずに済んだのですが、入院は9カ月に及びました。退院した時も、完治していたわけではなかったので、自宅で抗がん剤の服用を続けていました。もちろん副作用もありました。思ったように治療が進まないもどかしさもありましたが、「ずっと走り続けるだけが人生ではない。立ち止まって新しい視点に気づき、別の世界を持てるなら、病気になったことでさえ幸せだ」と思うようになりました。

編集部

今までを振り返ってみて、後悔していることなどありますか？

山添さん

お正月に一時退院が許可された時に、筋力が低下しているのにも関わらず、重いブーツを履いて公園を何周も歩き回ってしまったことです。その夜から足が腱鞘炎になり、膝下が痛くて眠れない日が2晩つづきました。痛み止めが効かない痛みで、せっかくの一時退院だったのに辛い時間になってしまい、もったいなかったです。

