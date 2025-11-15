大会名：アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン

期間：11/13～11/16

コース：ペリカンGC

ヤード：6349

パー：70

アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン の第2ラウンドが、14日、 ペリカンGC（6349ヤード、パー70）で行われた。

グレース キム（オーストラリア）、リン グラント（スウェーデン）（オーストラリア）は 131でラウンド。トータル9アンダーで首位タイ。

3位タイはユ へラン（韓国）、ジェニファー カプチョ（アメリカ）で1打差で続いた。

なお、西村 優菜はトータル4アンダーで首位と5打差の15位タイ、西郷 真央はトータル3アンダーで首位と6打差の21位タイ、竹田 麗央はトータル3アンダーで首位と6打差の21位タイ、山下 美夢有はトータルイーブンパーで首位と9打差の43位タイ、岩井 千怜はトータルイーブンパーで首位と9打差の43位タイ、吉田 優利はトータルイーブンパーで首位と9打差の43位タイ、勝 みなみはトータル1オーバーで首位と10打差の60位タイとなった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

