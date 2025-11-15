　15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円高の5万420円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

54311.12円　　ボリンジャーバンド3σ
52858.74円　　ボリンジャーバンド2σ
51406.37円　　ボリンジャーバンド1σ
50866.00円　　5日移動平均
50420.00円　　15日夜間取引終値
50376.53円　　14日日経平均株価現物終値
50355.00円　　一目均衡表・転換線
49954.00円　　25日移動平均
48940.00円　　一目均衡表・基準線
48501.63円　　ボリンジャーバンド-1σ
47049.26円　　ボリンジャーバンド2σ
45920.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
45717.07円　　75日移動平均
45596.88円　　ボリンジャーバンド3σ
44270.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40740.50円　　200日移動平均


