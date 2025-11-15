日経225先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円高の5万420円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
54311.12円 ボリンジャーバンド3σ
52858.74円 ボリンジャーバンド2σ
51406.37円 ボリンジャーバンド1σ
50866.00円 5日移動平均
50420.00円 15日夜間取引終値
50376.53円 14日日経平均株価現物終値
50355.00円 一目均衡表・転換線
49954.00円 25日移動平均
48940.00円 一目均衡表・基準線
48501.63円 ボリンジャーバンド-1σ
47049.26円 ボリンジャーバンド2σ
45920.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
45717.07円 75日移動平均
45596.88円 ボリンジャーバンド3σ
44270.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40740.50円 200日移動平均
