　15日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の3362.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3476.29ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3411.36ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3362.50ポイント　　15日夜間取引終値
3359.90ポイント　　5日移動平均
3359.81ポイント　　14日TOPIX現物終値
3346.42ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3297.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3281.48ポイント　　25日移動平均
3225.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3216.54ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3164.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3155.88ポイント　　75日移動平均
3151.60ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3086.67ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3073.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2890.16ポイント　　200日移動平均


