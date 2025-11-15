TOPIX先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の3362.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3476.29ポイント ボリンジャーバンド3σ
3411.36ポイント ボリンジャーバンド2σ
3362.50ポイント 15日夜間取引終値
3359.90ポイント 5日移動平均
3359.81ポイント 14日TOPIX現物終値
3346.42ポイント ボリンジャーバンド1σ
3297.25ポイント 一目均衡表・転換線
3281.48ポイント 25日移動平均
3225.75ポイント 一目均衡表・基準線
3216.54ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3164.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3155.88ポイント 75日移動平均
3151.60ポイント ボリンジャーバンド2σ
3086.67ポイント ボリンジャーバンド3σ
3073.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2890.16ポイント 200日移動平均
株探ニュース
