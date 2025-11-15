グロース先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
760.61ポイント ボリンジャーバンド3σ
755.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
751.97ポイント 75日移動平均
747.32ポイント ボリンジャーバンド2σ
737.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
734.04ポイント ボリンジャーバンド1σ
720.76ポイント 25日移動平均
718.50ポイント 一目均衡表・基準線
715.20ポイント 5日移動平均
714.77ポイント 200日移動平均
708.54ポイント 14日東証グロース市場250指数現物終値
707.48ポイント ボリンジャーバンド-1σ
707.00ポイント 15日夜間取引終値
703.50ポイント 一目均衡表・転換線
694.20ポイント ボリンジャーバンド2σ
680.91ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
