　15日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

760.61ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
755.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
751.97ポイント　　75日移動平均
747.32ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
737.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
734.04ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
720.76ポイント　　25日移動平均
718.50ポイント　　一目均衡表・基準線
715.20ポイント　　5日移動平均
714.77ポイント　　200日移動平均
708.54ポイント　　14日東証グロース市場250指数現物終値
707.48ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
707.00ポイント　　15日夜間取引終値
703.50ポイント　　一目均衡表・転換線
694.20ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
680.91ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース