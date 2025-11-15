モーター大手のニデックは１４日、２０２５年９月中間連結決算（国際会計基準）で計８７６億円の損失を計上したと発表した。

不適切な会計処理問題を調査している第三者委員会の報告書は、年内には示せない見通しで、市場からの不信の払拭（ふっしょく）には時間がかかりそうだ。（金井智彦、橋本龍二）

「大幅下方修正」

巨額の損失は、会計処理問題に伴い、顧客との間で今後、損失が発生する可能性に備えた引当金３６４億円などだ。この結果、２５年９月中間連結決算は、売上高が前年同期比０・７％増の１兆３０２３億円と伸びたものの、最終利益は５８・６％減の３１１億円と縮小した。

岸田光哉社長は１４日の記者会見で「大幅に下方修正する結果となり、おわびする」と陳謝した。

企業風土改革

ニデックでは今年５月以降、イタリアや中国の子会社で、不適切な会計処理の疑いが相次いで判明した。ニデック経営陣が関与したことを疑わせる資料も見つかったため、９月に第三者委員会を設置して調査しているが、結果は年明け以降になる見通しという。

ニデックは創業者の永守重信・グローバルグループ代表の強いリーダーシップで知られ、「すぐやる、必ずやる、できるまでやる」を企業精神としてきた。

岸田氏は会見で「短期的な収益を重視しすぎたきらいがある。社風にプレッシャーがあるのは否めない」と述べ、企業風土や人事制度の改革を進めると強調した。

特別注意銘柄

１４日に中間決算と同時に開示した半期報告書を巡っては、監査法人のＰｗＣジャパンが財務諸表の適正性について「基礎となる証拠が入手できていない」として、意見を示さない異例の「不表明」とした。

東京証券取引所は１０月、内部管理体制を改善する必要性が高いとして、ニデック株を「特別注意銘柄」に指定した。ニデックは社内に再生委員会を設置しており、来年１月には東証に改善計画を提出する。

ニデックは、積極的なＭ＆Ａ（合併・買収）で事業規模を拡大してきたが、現在は「事業領域を拡大する状況にない」（岸田氏）として、Ｍ＆Ａの検討や交渉を停止している。信頼回復に向けた改革を進められなければ、本業へも影響が広がりかねない。