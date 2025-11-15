佐野海舟は先制弾をアシストし勝利に貢献

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、愛知・豊田スタジアムで行われたキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表（同73位）と対戦し、2-0で勝利を収めた。

この試合で先制弾をアシストしたMF佐野海舟は圧巻のパフォーマンスを見せチームに勝利をもたらした。

待ち望んだ台頭だ。何度ボールを刈り取り、何度相手のチャンスの芽を摘んだのだろうか。佐野はボランチとしてスタメン出場をすると、試合の序盤から球際で激しくぶつかり、フィジカルで自信を持つ相手に引けを取らなかった。

「今日のような攻撃の部分だったり、あとは球際だったりというのは自分の求められてる部分だと思う。そこは毎試合、常に出していきたいなと思っていました」

先制点の場面では良さが出た。0-0の前半16分、相手がトラップ際したあとの持ち出しを読みボールをカット。一度味方のパスが流れたが相手と競り合い、久保建英からのパスを受け前進。上田綺世が囮の動きをして空いたスペースに、相手DFのつま先がギリギリで届かない強さとコースのパスを南野拓実へ届けた。これを南野が冷静に流し込み、代表で初アシストを記録。「奪ってから前にスペースがあったので、うまく運べたと思います」。ゴールが決まると佐野は控えめにガッツポーズをして喜び、パスを供給した久保も称えるように近寄った。

久保は「佐野選手ならああやってボールを運んでくれると思って、一瞬溜めて出していた。ファーストタッチで前に運んでくれるのは佐野選手の武器だと思いますし、僕のこうしてほしいなというプレーをそのままやってくれた。あとはパスのところも、上田選手のデコイの動きで南野選手がフリーになった瞬間にあそこへつけられる、あれは一流なんじゃないかなと思いました」と絶賛した。

後半に入ると前半よりも存在感が増した。前半はファウルで止めていたようなシーンでも、クリーンなタックルでボールを回収。さらに相手の運動量が落ちると、ロングボールなどのこぼれ球に誰よりも早く反応した。

9月のアメリカ戦（0-2）から4試合連続でスタメン出場。ただ、10月シリーズではキャプテンの遠藤航が不在だったため“代役”のイメージもあった。それでも、この一戦は勝利したブラジル戦のスタメンが中心となって起用されたため、連続先発の座を掴んだ。

森保ジャパンでのボランチは前回W杯から遠藤とコンディション不良が続く守田英正が”鉄板”で、田中碧を加えた3人がコアメンバーとして支えてきた。

一方で“新戦力”の佐野は昨年のアジアカップメンバーに選ばれたものの、出場は後半終了間際に出た2試合のみ。その後、昨夏にドイツ1部マインツへ移籍を果たし、昨季はリーグ戦全試合スタメン出場でチームの6位躍進の立役者となった。今年6月に1年4か月ぶりに代表復帰すると、守田が負傷していた影響もあり7試合中6試合でスタメンに。遠藤や守田の“穴”を感じさせず、存在感を高めた。それでも、佐野自身に慢心はない。

「定着している意識もないですし、日々自分の武器を出していかないと生き残れないと思う。常に次が大事だと思いますし、今日できたことを次できなかったら意味ない」

W杯本大会まで7か月を切っているなか、日本代表ボランチの競争が激化。遠藤、守田、田中に鎌田大地らを含めて層の厚さが出てきた。なかでも、序列を脅かすほどの活躍を見せている24歳の佐野。W杯まで熾烈なポジション争いが続くのは間違いないだろう。（FOOTBALL ZONE編集部・小西優介 / Yusuke Konishi）