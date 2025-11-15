〈【衆院選情勢予測】全国289選挙区当落リスト 「1月解散」なら自民、国民、参政はどうなる？《立憲、公明、維新…各政党議席も完全予測》〉から続く

来年1月解散説が急浮上している永田町。そこで「週刊文春」は、政治広報システム研究所代表の久保田正志氏とともに全289選挙区の「当落完全予測」を緊急実施した。

高市早苗首相の圧倒的な人気に押され、野党には逆風が吹き荒れる見込みだ。久保田氏が解説する。

「私の手元にある調査データによると、立憲や国民民主、れいわや共産といった野党が、高市首相就任後にそろって支持率を落としています」



そんな中、特筆すべきは参政の大躍進だ。今夏の参院選では選挙区で7議席、比例代表で7議席を獲得して議席数を伸ばし、11月9日投開票の東京都葛飾区議選でも、参政の新人候補が次点に2000票近く差をつけてトップ当選し話題となった。

「前述の調査データでは、野党の中で唯一、参政が全国での支持率を維持している。参院選以降も勢いは衰えていません」（久保田氏）

今回の予測でも現有の3議席から約6倍増の19議席獲得という結果となった。だが、参政党の現職議員が出馬する各選挙区を見ていくと、決して「楽勝」とは言えない事情が浮き彫りになる。

果たして、小選挙区に出馬する面々の当落予想は――。「週刊文春 電子版」では、この答えも含む全ての選挙区を網羅した「衆院選289選挙区完全予測」を配信中だ。

