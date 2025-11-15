満票で3年連続4度目のMVP

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会の投票で選出されるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。3年連続は2001〜2004年のバリー・ボンズ以来2人目で、4度はボンズの7度に次ぐ歴代単独2位に。同僚だけでなく、主砲の妻からも祝福が届き、ファンからは様々な声が上がった。

ドジャースの主砲フリーマンの妻で、元モデルのチェルシーさんは自身のインスタグラムを更新。「MVP」と簡潔に記し、ブルーのハートととトロフィーの絵文字を添え、1枚の写真を公開した。

夫とともに大谷夫妻も写真に納まり、4人で笑顔を浮かべている。3日（日本時間4日）にロサンゼルスで行われたワールドシリーズ連覇を祝うパレード中の一幕。貴重な4ショットには米ファンからも様々な声が上がった。

「ドジャースには最も謙虚なスーパースターたちがいる！」

「最高のカップルたち！」

「エリート中のエリート」

「どちらの旦那さんもMVPだ!!!!!」

「内面も外見も美しい夫婦たち」

「みんなゴージャス」

「ドジャースの黄金時代に生きているなんて、なんて幸運なんだろう」

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。



