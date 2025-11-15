副操縦士の”自殺”に巻き込まれて乗客が全員死亡…スペイン語を学び第二の人生を歩みだした父に訪れた「悍ましい死」

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第84回

幸せ家族

第3章で紹介したユリアさんはフリーランスの翻訳者で43歳。ドイツ人の母親と日本人の父親、姉二人という5人家族は、ベルリンにある母親所有の集合住宅に住んでいました。

歩行者天国からすぐの便利で賑やかな場所でもあり、昔から母親の友達が「近くまで来たから」と立ち寄ったり、近所の人と立ち話をしたり、日本で言う「下町の雰囲気」があったと言います。

やがて両親は離婚し、末娘のユリアさんは成人してから日本へ移り住みました。二人の姉たちは結婚し、一人は母親と同じ集合住宅の別の部屋に住んでいます。7歳になる姉の息子（孫）と母親は、「ラブラブ状態で幸せそう」なのだとか。

ユリアさんの父親は長く日本企業のドイツ支社に勤務していました。両親は離婚したとはいえ、ともにリベラルで良い関係を築いていたのです。

「断ち切られた」父の人生

若い頃、青年海外協力隊としてアフリカのザンビアに住んでいた父親は行動的で、「第二の人生は、海外でボランティアがしたい」と夢を描くようになりました。さっそく調べたところ、「アルゼンチンなど南米で需要があるため、スペイン語が話せると有利」とわかり、すぐにスペイン・バレンシアの語学学校へ。現地で各国の若者に交じって楽しく学んでいる様子を、スカイプで嬉しそうに報告していました。

そんな充実した日々を終えてバルセロナから帰国する飛行機で、悲劇は起きました。精神的な病を患い、自殺願望があったとされる航空会社の副操縦士が、意図的に飛行機を墜落させたのです。乗客144人と機長や乗員が巻き添えとなり、全員が死亡しました。

「この日から私の人生は変わった」、ユリアさんは静かな声でそう語りました。

