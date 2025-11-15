関係者が口を揃えて「記憶にありません」…福島第一原発事故という「未曽有の事態」を招くことになった”衝撃の原因”とは

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第24回

申請書と審査資料には非常用復水器（イソコン）とSR弁の関係が明確に示されておらず、設定変更の重要性を理解している担当者は少なかった。東京電力、そして規制当局は40年近く稼働していなかったイソコンの「封印」を解くことの重大さになぜ気づけなかったのか。関係者にインタビューを行いその真相に迫る。

『福島原発の「緊急停止条件」が事故８か月前に変更されていた!?…後に「原子力規制庁」が公開した資料に書かれていた「驚きの理由」』より続く。

「申請があったという記憶が全くないです」

もう一つ、気になる点があった。申請書と審査資料のいずれを読んでも、イソコンとSR弁の関係がまったく見えてこないことだ。先述したようにイソコンの設定圧を下げることで、SR弁より先に作動するよう順序を逆転させることがもう一つの変更の目的のはずなのに、そうとわかる記載が一切ない。

申請書にはSR弁の値が載っていないため、審査官が自らイソコンとSR弁の優先順位がどうなっているのかについて、よほどの問題意識を持って調べなければ、わからないような書きぶりになっていた。旧保安院の担当者は、設定の変更がイソコンを長年の「封印」から解き放つことになるという重要な意味を認識していたのだろうか。

認可の起案書には、作成した旧保安院の原子力発電検査課の担当職員の名前が記されていたほか、決裁した約10名の上司らの印影やサインがあった。まず審査を担当した職員を探したところ、経済産業省の中国地方の出先機関にいることがわかった。そこで、電話で尋ねてみたが、「正直に言って、イソコンの設定値を変更するという申請があったという記憶自体がまったくないです」と、申し訳なさそうに話すだけだった。

次に当たったのは、担当課の責任者だった。取材班が資料を見せて本題を切り出すと、「私の印鑑が押してある……これは知らないとは言えない話だな」そう言って、少し苦笑いを見せた。必死に思い出そうとしているのか、資料を目で追いながら聞いていたが、途中で「そんなことあったっけ……。本当は知っていなくてはならないのだけど、恥ずかしながら、もう忘れてしまっていて……」と、戸惑った顔をした。取材班が、イソコンがSR弁より先に起動するよう優先順位を逆転させる変更だったことを説明すると、無言で数分間資料を見つめていた元責任者はこう口を開いた。

「当時は、むしろ発端となったトラブルの対処のほうに気が回っていたような気がする。それで、併せて緊急停止とSR弁の起動の順番がおかしかったので直しますと言われて、当然だろうという感じで恐らく判子を押したのだと思う。一方で、なぜイソコンとSR弁の優先順位が従来、おかしな設定になっていたのかという疑問については、思い至らなかったのではないだろうか。いずれにしろ、申し訳ないが、当時の詳しい記憶は甦ってこない」

東京電力だけでなく、当時の規制当局も、設定変更が40年近く稼働することのなかったイソコンの「封印」を解く重大なものであったことを見過ごしたまま認可を下ろしてしまった可能性が高いことがうかがえる。

設定変更の過程が見えてこない

1号機の運転開始以来、幾度となく繰り返されてきたイソコンやSR弁の設定変更だが、取材から見えてきたのは、東京電力の内部で、設定の変更についてどのように議論され、誰の判断で変更に至ったのか、さらにその変更がどう共有されたのか、詳しい記録が残されていないために見えてこないという問題点だった。

また規制当局への説明資料からも、変更の経緯や必要性について積極的に議論しようという姿勢は見受けられない。設定変更に関わった時々の東京電力の担当者たちは、原発の重要な設備の設定変更が持つ意味を安全面から熟慮を重ねたと言えるだろうか。

また、設定変更の審査にあたった規制当局も、その変更によって東京電力にどのような対応を求めるべきか、十分な検証をして認可したと言えるだろうか。もし、東京電力や規制当局が、事故の8ヵ月前に行われた設定変更が40年近く稼働していなかったイソコンの「封印」を解くことになる重い意味に気が付けば、緊急時の原子炉の冷却手段として優先されるイソコンについて、さらなる熟知や訓練が必要だという考えに至ったのではないだろうか。

しかし、現実には、実動作試験のように実際にイソコンを動かす訓練はもとより、イソコンの挙動を熟知するための重点的な訓練も行われることはなかった。

この結果、福島第一原発の所員らは、イソコンという重要な冷却装置に対して、経験不足という重いリスクを背負ったまま、あの事故を迎えてしまったのだ。

『イソコンの運転員らは、なぜ「知識不足」だったのか…INPOの報告書で鋭く指摘された「判断ミスの根本的な原因」』へ続く。

＊本記事の抜粋元・NHKメルトダウン取材班『福島第一原発事故の「真実」 検証編』では、福島第一原発事故を13年にわたって追い続けてきた取材班による科学技術的な視点からの圧巻の調査報道が収録されています。ぜひお買い求めください。

＊検証篇と併せて、事故の進展を時系列で追った『ドキュメント篇』も刊行されています。吉田昌郎・福島第一原発所長以下、東京電力の作業員たちが制御不能になった原発が引き起こす「想定外の事態」に翻弄されていく様子が、関係者の貴重な証言ともに、克明に描写されています。

【つづきを読む】イソコンの運転員らは、なぜ「知識不足」だったのか…INPOの報告書で鋭く指摘された「判断ミスの根本的な原因」