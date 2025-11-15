【校閲クイズ】「失敗を恐れる必要はありません。高田が一度のミスで、人生の全てが決まるわけではないのですから」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「失敗を恐れる必要はありません。高田が一度のミスで、人生の全てが決まるわけではないのですから」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

唐突に高田。名指しされてるぞ高田。いやでも高田って誰やねん、と校閲者を混乱に陥れた実際にあった誤植。しばらく考えた末にゲラには「たかだか？orたかが？」という形で「高田が」に近い「たかだか」と意味的により適切と思われた「たかが」を併記しましたが、結論としては「たかが」のタイプミスだったそうです。人名系誤変換でいうと、「ただの愚痴だよ」が「ただ野口だよ」なんてパターンもありまして、そのセリフで登場する著名なアルピニストの方が頭に浮かんでしまってどうにも集中できなかった思い出が。

× 「失敗を恐れる必要はありません。高田が一度のミスで、人生の全てが決まるわけではないのですから」

〇 「失敗を恐れる必要はありません。たかが（たかだか）一度のミスで、人生の全てが決まるわけではないのですから」

