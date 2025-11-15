魚津埋没林博物館に展示されている、巨大なスギの根が話題となっている。



【写真】圧巻の光景！複雑に絡まった根。2000年前の種子なども発見された

富山県魚津市にある魚津埋没林博物館に展示されているのは、2000年前に川の氾濫により埋まってしまったスギの原生林。木だけではなく種子や花粉、昆虫まで残り、2000年前の環境を知る手がかりとなっている。



その貴重さから昭和11年に国の天然記念物に指定され、昭和30年にはさらに貴重性の高い特別天然記念物の指定を受けた。特に水中で保存し展示される巨大なスギの根に来場者は驚き、あまりの巨大さに恐怖を感じる人もいるそう。魚津埋没林博物館学芸員の佐藤真樹さんに話を聞いた。



―― 展示されている木の樹齢と大きさは？



佐藤：樹幹が十分残っていないので不明確なのですが、数えられているもので最大が250年程度、樹根のサイズから推定される最大のものが500年程度。大きさは根っこの端から端までの大きさで、最大10ｍ程度です。



――2000年前に埋まった時点で、樹齢が250年以上だったということですね。展示までの経緯は？



佐藤：乾燥展示館・エントランスホールで保存されている根は1930年頃の魚津港をつくる工事で出土したもの、水中で展示している根は、展示している現地で1953年に出土したもので、そのまま後から囲うように博物館が建ちました。



ドーム館で保存されている根も1989年の発掘調査時に現地で出土したものです。



――綺麗に残っていて不思議でした。保存の難しさについて教えてください。



佐藤：半地下で展示している根は、地下水が展示室や樹根付近に湧き出してくるので、ポンプで排水するなどの対策が大変。水中での保存展示は、出土した場所の周りに壁を立てて、水を張った状態で保存しています。地下水を豊富に含む大地のおかげで朽ちないで残ってきたとされているので、その環境を模していますが、水の管理などが困難で、今後2000年この保存法が良いのか？など検討を続けています。



――展示で伝えたいメッセージとは？



佐藤：樹根からこの地に確かにあったスギの林を思い描き、たった2000年で自然が変わるということを知るとともに、私たちの暮らしと環境のかかわりを再考してもらいたいです。



SNSでは「ゾワゾワする」「得体の知れない恐怖感を感じる」「行ったことあるけど神秘的で圧倒される」「巨大生物が眠っているように見える」などの反響が寄せられた。歴史そのものがこちらを見つめているような展示は一見の価値ありだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）