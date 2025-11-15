〈《衆院選289選挙区完全予測》参政党は「1月解散」でどうなる？ 現有議席3→19の6倍増予測も選挙区「楽勝とは言えない事情」〉から続く

来年1月解散説が急浮上している永田町。そこで「週刊文春」は、政治広報システム研究所代表の久保田正志氏とともに全289選挙区の「当落完全予測」を緊急実施した。

高市早苗首相の圧倒的な人気に押される形で、立憲や国民民主、れいわや共産といった野党がそろって議席数を減らす予測に。そんな中、野党で唯一、現有の約6倍にあたる「19議席」と獲得議席数を大きく伸ばす予測となったのが、神谷宗幣代表（48）率いる参政党だ。

今年7月の参院選で14議席を獲得し、東京選挙区で2位当選を果たした「さや」こと塩入清香氏（43）というニューヒロインも出した同党。久保田氏はこう分析する。

「私の手元にある調査データでは、他の野党が高市首相就任後にそろって支持率を落とす中で、唯一、参政党が全国での支持率を維持している。参院選以降も勢いは衰えていません」



個別の選挙区で見ると、前回は比例の南関東ブロックで当選した党国対委員長、鈴木敦氏（36）が神奈川18区から出馬予定。「週刊文春」が今夏、参院選期間中の「期日前不倫」を報じた人物だ。

「神奈川18区は、2022年に旧統一教会との関係が追及されて経済再生相を辞任した自民・山際大志郎氏の選挙区です。前回衆院選では立憲・宗野創氏が当選し、山際氏と、国民民主党の西岡義高氏が比例復活。そこに鈴木氏が“参戦”したことで、現職4人がしのぎを削る超激戦区に。他にも、維新の新人・横田光弘氏が出馬を予定しています」（政治部デスク）

他にも激戦区に挑戦するのが、「政治はロックだ！」と銘打ったポスターで神谷氏とともにキメ顔を見せた“神谷ガールズ”の1人、党副代表の吉川里奈氏（38）。前回衆院選では比例九州ブロックで当選したが、次の衆院選では東京1区に“殴り込み”をかける予定だ。

「東京1区は自民・山田美樹氏と、立憲・海江田万里氏（元民主党代表）が、2014年以降、交互に当選を重ねてきました。参政党は、参院東京選挙区選出のさや氏の人気も背景に、衆院の小選挙区でも東京を狙いにきた形です」（同前）

同じく“神谷ガールズ”の党国対副委員長、北野裕子氏（40）も、滋賀3区に出馬予定だ。

