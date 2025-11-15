餃子ブームの火付け役「ダンダダン」巨額赤字から抜け出せない理由…コロナ禍で急成長も、いったい何が

「肉汁餃子のダンダダン」といえば、餃子をつまみにビールを飲む、という新しい業態を提案し、ここ数年で一気に勢力を拡大してきた人気居酒屋チェーンだ。

特に同チェーンの知名度を一気に高めたのが、コロナ禍のタイミング。全国的に営業自粛する飲食店が増える中、営業を続行。当時、賛否はあったものの、数少ない「常に空いている店」「飲める店」として人気を集めたことは記憶に新しい。

そんな餃子居酒屋ブームの火付け役が、コロナ禍からしばらく経った今、すっかり業績が冴えなくなってしまったという。一体どうしたというのか、飲食業界に詳しい中村コンサルタント事務所代表の中村清志氏が解説する。

値上げによる客数減、店舗数も頭打ちに

「肉汁餃子のダンダダン」（以下、ダンダダン）を展開する株式会社NATTY SWANKYホールディングスが今年9月に発表した今期（2026年1月期）の中間業績はかなり厳しい結果となった。

売上高は36億8700万円、前年同期比4.7＆％増と健闘を見せつつも、営業赤字は2億5800万円、経常利益は2億6100万円となるなど、前年がどちらも黒字だっただけに、赤字経営に陥っていることがよくわかる。

この赤字の原因のひとつは、直営店舗での主力商品の値上げによる客数減だ。ダンダダンといえば、「餃子とビールは文化です。」のキャッチコピー通り、餃子とビールが主力商品だが、2023年に餃子80円、ビール（プレミアムモルツ）100円の値上げを実施。この影響がいまだ尾を引いていると考えられる。

また、客数減に伴って気がかりなのが出店状況だ。同チェーンは2015年以降、1年で10〜20店舗を新規出店する形で、着実にチェーン網を広げてきていた。その後、2024年12月には143店舗まで増やしてきたが、今年に入ると状況は一変。9月には4店舗が閉店するなど、現在は138店舗（10月末時点）まで数を減らしている。

おそらく会社の方針として、今は出店を止め、店舗数を広げるよりも、既存店の充実などを優先課題としているのだろう。つまり、ダンダダンは今、踊り場状態（上昇ペースを落とし、停滞している状態）にあると言っていい。

自前の餃子工場が原因で足踏み

ダンダダンの赤字が膨らんでいる要素は他にもある。それが自前の「餃子工場」が予想以上に業績の足を引っ張っているという点だ。

運営元のNATTY SWANKYホールディングスは2024年2月、完全子会社としてGRIP FACTORY社を設立した。ダンダダンの「肉汁餃子」といえば、機械に頼らず、ひとつひとつ手包みにこだわった商品。その生産体制を一層強化するべく、製造会社として同社を作った形だ。

だが、今のところ工場のほうは軌道に乗っていない様子。前期（25年1月期実績）を見てみると、ダンダダン本体は約1億円の営業利益を出している一方、製造会社で9200万円の営業損失を出している。工場の稼働開始時期が遅れてしまったことも主たる原因だが、本業の足を引っ張っているのは誰が見ても明らかだ。

ちなみにはGRIP FACTORY社では、他の飲食事業者等に向けて餃子の製造受託や販売を行うともしているが、こちらも好調とは言えないようだ。今期の中間業績の報告によれば、餃子工場の外販契約に遅れをきたし、製品製造卸事業は計画比で67.5％の未達成となっているという。

現状を鑑みれば、ダンダダンは厳しい経営状況に置かれている。ただ筆者としては、2018年、2019年と2年連続で働きがいのある会社ランキングでベストカンパニーに入賞、2019年ホワイト企業大賞で「人が輝く経営賞」を受賞しているなど、「従業員満足＝顧客満足」という外食の方程式の順守している同社はもっと評価されていいとも考えている。

前述した通り、踊り場状態であるということは、会社の調整期間にあるということ。雌伏の時を経ることで、また飛躍することに期待したい。

