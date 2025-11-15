富良野で進む【日本人お断り】ニセコ化の実態…「英語の不動産の看板が至るところに」「中国語が飛び交うホテルも」

「北の国から」の舞台に異変！

北海道のほぼ中央に位置する富良野市。農業と観光業を柱とする人口1万9311人（※25年9月末現在）のこの町は、日本人なら誰もが知っている倉本聰氏原作・脚本のドラマ『北の国から』（フジテレビ系）の舞台となった場所。

02年9月に放送されたシリーズ最後の『北の国から 2002遺言』からすでに23年の月日が流れたが、劇中で田中邦衛さん演じた五郎が住んでいた複数の家は現在も保存されており、いずれも聖地として今も地元の人気観光スポットとなっている。

だが、そんな富良野でコロナ禍が明けて以降、ある異変が起きている。毎年冬場になると、外国人観光客が大挙して押し寄せるようになったのだ。彼らの大半は、スキーやスノーボードといったウィンタースポーツを楽しむため。同じ北海道のニセコ、長野県の白馬に続く、外国人御用達の新たな冬のリゾートになりつつある。

町には英語の「不動産の看板」が…

今やニセコ、白馬に続き、第三の外国人の冬のリゾートとなっている富良野。10月上旬、筆者は現地を訪れたが、この時は木々もようやく色づき始めたくらいで紅葉のピークももう少し先という状況。完全にシーズンオフといった雰囲気で、札幌―富良野を結ぶ高速バスも平日だったせいか乗客は筆者を含めて十数名しかいない。

富良野スキー場やホテル、住宅地がある北の峰町入口のバス停で降りたが、歩行者の姿は皆無。富良野は昔からたびたび訪れており、スノーボードをしたこともゲレンデ近くのホテルに泊まったこともあるが、スキー場開きはおろか、まだ雪すら降っていない。それでもまずは町の様子を見るべく、北の峰町のメインストリートの道道800号線を歩いてみることに。

国道38号線との交差点からゲレンデに向けて延びているこの道路は道幅も広く、通り沿いは電柱が埋められているのかまったく見かけず開放感がある。北の峰町は国道と富良野スキー場の間の斜面にある町で、途中まで歩いて後ろを振り返ると富良野の中心部や大雪山連峰が一望できる。この抜群の眺望も外国人観光客を虜にしてやまない理由なのだろう。

それに北の峰町は、町の雰囲気まるで海外のよう。以前、ニセコを訪れた時にも感じたが英語の看板が多く、しかも不動産に関するものばかりだ。家の前や土地の上に立てられた「FOR SALE（売り物件）」という看板が大通りをはじめ、どの通りでも見かけ、上から成約済みの「SOLD」のシールが貼られているものも少なくない。

しかも、購入するのはその大半が外国人。地価上昇率日本一になるくらいだが何ら不思議ではないが、意外にもこの地区は市営団地も多い。同じ北の峰地区でもエリアによっては生活感があり、大通り沿いとは雰囲気も違う。

あと、これは地域全体で感じた印象だが、どうやら建設ラッシュの様子。この冬の開業に間に合わせるためのホテルの建設現場に加え、別荘として売り出すためだろうか中古住宅のリフォーム工事を行っている家も複数見かけたからだ。

中国人が北海道を選ぶワケ

その後、町の中心部に移動し、駅近くのホテルに宿泊。ロビーはアジア系外国人で溢れ、中国語が飛び交っている。その時、たまたま隣にいた台湾から家族で来た男性に話しかけられたが、この北海道旅行で必ず来たかった場所のひとつが富良野だったという。

「昔、『北国之恋』（※ドラマ『北の国から』の中華圏でのタイトル）を観て、ああいう雰囲気の場所は台湾にはないからずっと来たいと思っていたんです」

また、途中からは彼の奥さんも話に混ざり、「本当は春節の時期に来て雪景色を観たかったの。けど、旅行代が高いので（苦笑）」と本音を暴露。実際、冬の北海道は台湾人の間で東京や大阪にも負けないくらい人気があるそうだ。

実は、『北の国から』は中国でも大人気。海外の映像作品について厳しい条件を設けていることで有名だが、政治的な内容に踏み込んでいなければ規制の対象とならない場合が多い。実際、過去には中国中央電視台でテレビ放映されたこともあるほどだ。

そして、富良野滞在2日目は新富良野プリンスの敷地内にあるニングルテラスへ。森の中に小さなログハウスのショップが並び、は『北の国から』で竹下景子演じる雪子おばさんのお店があり、ドラマファンの間では聖地として有名。さらに倉本聰氏が原作・脚本を担当した05年放送のドラマ『優しい時間』で寺尾聰氏演じる主人公がマスターをしていた喫茶店『森の時計』が現在も営業中だ。そのため、日本人観光客も多く、外国語と同じくらい聞こえてくる。スキーシーズンでないことも関係しているかもしれないが、少なくとも真冬のニセコのような外国人だらけという感じではない。

もちろん、市内には外国人観光客のツアーバスなども見かけるが、富良野駅周辺の中心部はどこか閑散としている。昨シーズン、その前のシーズンと別の取材で冬場に富良野を訪れた際も基本的には静かな雰囲気だったが、その時は町の中心部で賑やかな外国人グループに何度も遭遇。北の峰町から車で10分ほど離れているが、もう少し活気があったような気がする。

富良野は「ニセコスタイル」を踏襲するのか？

富良野自体はこの15年で人口が約5000人も減少。町を離れる住民が後を絶たない状況だ。それでも賛否はあるだろうが外国人観光客が大勢訪れ、冬場の新たな滞在リゾートとして注目を集めるのは悪いことではない。それによって新たな雇用も創出されるからだ。

ニセコや白馬のようなスタイルの踏襲、それとも独自路線を歩んでいくのかは今の段階では分からない。しかし、1つのモデルケースとなっていく可能性は大いにある。今後どうなるのか期待を込めて見守っていきたいと思う。

